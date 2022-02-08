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"Міг сказати, хто і куди привіз "Бук", куди стріляли, хто отримав завдання": Бурба розповів про затримання Цемаха і видачу його Росії

8 лютого, 2022 вiвторок
19:50
Суспільство Василь Бурба

Колишній начальник Головного управління розвідки Міноборони України Василь Бурба розповів, що фігурант справи про катастрофу МН17 Володимир Цемах був цінним свідком, зокрема для Росії, а з ОРДЛО його вивозили спільно військові розвідники і Служба безпеки України

Про це Бурба сказав у інтерв'ю Дмитру Гордону, передає Еспресо.TV.

"Цемах був дуже цінним свідком. Ним дуже цікавилась Росія, за моїми даними. Я не можу сказати джерело, але скажу, що інформація достовірна. Це була одна з умов росіян на вищому рівні. Їм потрібен був Цемах, бо він багато знає. Він міг багато розказати про те, хто привозив ("Бук", - ред.), куди, на яке місце і хто отримував задачу", - сказав Бурба.

Він додав, що вивозили Цемаха з окупованої території у рамках спільної спецоперації військової розвідки та СБУ. 

"Коли його везли, він був, я б сказав, "трохи інвалідом". Його вкололи, було інвалідне крісло. Була легенда, що він хвора людина. Зупиняли три чи чотири рази (на блокпостах, - ред.), дивилися документи. Він проїжджав далі. Він лежав, відпочивав як хвора людина. Була добре пропрацьована легенда", - розповів Бурба.

Більше деталей цієї операції Бурба не назвав і пояснив це тим, що говорити про це йому забороняє закон.

Також ексочільник військової розвідки зазначив, що під час вивезення Цемаха з окупованої території загинув один військовослужбовець, ще один отримав поранення. За його словами, у цій операції багато людей ризикували, однак в результаті фігуранта відпустили.

"Мені дуже не подобається, коли спочатку йде санкція (на проведення операції, - ред.), а роботу велику зробили співробітники Служби безпеки та військової розвідки. Спочатку йде команда, люди ризикують, це живі люди, яких могли затримати, якби був провал. Або, як ми називаємо, зникнути безвісти, тому що багато людей, які працювали на нас, і наших людей так і залишаються безвісти зниклими, ми не знаємо, де вони. Спочатку йде санкції, а потім його (Цемаха, - ред.) віддали. Це питання, звісно", - зауважив Бурба.

Він наголосив, що йому не до кінця зрозуміло, чому влада вирішила віддати Цемаха Росії.

"Там був процес з обміну полоненими. Зокрема, заслуга керівництва держави, того ж Єрмака і Зеленського. Треба віддати належне. Тому що чоловіків повернули в родини. Але якщо це ціною (передачі, - ред.) Цемаха, мені здається, це не до кінця не те що правильно - не до кінця логічно. Якби ми розуміли, що Цемах піде на обмін, навіщо було ризикувати?" - сказав ексочільник військової розвідки.

 
 
  • Нагадаємо, наприкінці червня СБУ затримала колишнього начальника ППО бригади бойовиків "ДНР" Володимира Цемаха. 
  • 5 вересня 2019 року Цемаха, який може бути причетним до знищення пасажирського авіалайнера MH17 в небі над Донбасом улітку 2014 року, відпустили з під варти.
  • У Нідерландах перекваліфікували Володимира Цемаха, який раніше вважався ключовим свідком у справі про знищення малайзійського літака MH17 над Донбасом, у підозрюваного.
  • 12 вересня донька виданого Росії Цемаха заявила, що вони з батьком повернулися на окупований Донбас.
  • Згодом стало відомо, що Цемах готовий дати свідчення слідчим з Нідерландів у справі про катастрофу малайзійського Boeing у липні 2014 року на Донбасі. Згодом СБУ оголосила його в розшук.
  • У 2020 році деякі ЗМІ поширили інформацію нібито з журналістського розслідування, у якому автор з посиланням на дані "співробітника австралійських спецслужб на умовах анонімності" повідомила, що Єрмак нібито орієнтовно в липні 2019 року отримав від росіян хабар близько $40 млн "за відстоювання інтересів РФ в Україні, в тому числі – і в питанні обміну Цемаха".
  • Очільник Офісу президента Андрій Єрмак назвав "австралійським фейком" інформацію про нібито надання йому хабаря.
  • У грудні 2021 року ексспівробітник Головного управління розвідки Міноборони Роман Червінський заявив, що Єрмак обіцяв не поспішати з обміном терориста "ДНР" Володимира Цемаха.

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спецоперація
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російська агресія
Володимир Цемах
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