Мінекономіки забрало ліцензію у компанії з працевлаштування за кордоном: вона ошукала близько 200 людей

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.



Згідно з повідомленням, до відомства надійшли численні скарги щодо незаконних дій компанії з посередництва у працевлаштуванні за кордоном - "Воркхаб", яка ошукала та завдала фінансових і моральних збитків близько 200 громадянам України.



Зазначається, що Мінекономіки провело позапланову перевірку компанії в результаті якої стало відомо, що вона уклала договір з іноземним роботодавцем, але не повідомила про цей факт орган ліцензування.



Крім того, компанія стягнула плату за надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном до підписання акта наданих послуг, що у свою чергу, є порушенням Ліцензійних умов.



Відтак, за результатами позапланової перевірки, Мінекономіки прийняло рішення про анулювання ліцензції компанії "Воркхаб".



У пресслужбі додали, що загалом впродовж 2021 року Мінекономіки провело дев'ять планових та дві позапланових перевірки щодо компаній, які надають послуги у сфері посередництва у працевлаштуванні за кордоном.



Так, було анульовано ліцензії ще двох недобросовісних посередників з працевлаштування за кордоном - компанії "Робота в Європі" та "Інсайт Ворк". Зазначається, що ці рішення були ухвалені у результаті проведення планових заходів державного нагляду за додержанням Ліцензійних уомв. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb