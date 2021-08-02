Мінекономіки забрало ліцензію у компанії з працевлаштування за кордоном: вона ошукала близько 200 людей
Міністерство економіки анулювало ліцензію компанії із працевлаштування за кордоном, яка ошукала близько 200 людей
Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Згідно з повідомленням, до відомства надійшли численні скарги щодо незаконних дій компанії з посередництва у працевлаштуванні за кордоном - "Воркхаб", яка ошукала та завдала фінансових і моральних збитків близько 200 громадянам України.
Зазначається, що Мінекономіки провело позапланову перевірку компанії в результаті якої стало відомо, що вона уклала договір з іноземним роботодавцем, але не повідомила про цей факт орган ліцензування.
Крім того, компанія стягнула плату за надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном до підписання акта наданих послуг, що у свою чергу, є порушенням Ліцензійних умов.
Відтак, за результатами позапланової перевірки, Мінекономіки прийняло рішення про анулювання ліцензції компанії "Воркхаб".
У пресслужбі додали, що загалом впродовж 2021 року Мінекономіки провело дев'ять планових та дві позапланових перевірки щодо компаній, які надають послуги у сфері посередництва у працевлаштуванні за кордоном.
Так, було анульовано ліцензії ще двох недобросовісних посередників з працевлаштування за кордоном - компанії "Робота в Європі" та "Інсайт Ворк". Зазначається, що ці рішення були ухвалені у результаті проведення планових заходів державного нагляду за додержанням Ліцензійних уомв.
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