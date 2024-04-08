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Продукти для армії. Чому великий ритейл не брав участь у тендерах та чи буде в майбутньому?

8 квітня, 2024 понедiлок
17:00
Суспільство Продукти для військових

Взимку 2024 року стало відомо, що великі торговельні мережі відмовилися брати участь у тендерах "Державного оператору тилу" щодо продуктів, яка ситуація зараз?

Після багаточисленних скандалів, які відбувалися навколо закупівлі продуктів для ЗСУ, було створено агенцію "Державний оператор тилу" (ДОТ), яка має займатися тиловими закупівлями та виконує свої обов'язки на основі найкращих міжнародних практик.

На початку лютого 2024 року Міноборони повідомило, що розробило спільно з агенцією ДОТ нову модель закупівель продуктів для армії, яка почала діяти з 1 квітня. У Міністерстві наголосили, що запрошують ритейлерів локального та національного рівня доєднатися до участі в тендерах для забезпечення харчами військових.

"Головна задача запропонованої моделі — залучити чесний бізнес до безперервного та якісного харчування бійців. Постачання від мереж — один із елементів нової архітектури, яка також включає поставки напряму від виробників та залучення професійних логістичних партнерів", - йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства оборони.

Чому великі торговельні мережі відмовилися брати участь у тендерах?

Відмова великих торговельних мереж в участі у тендерах ДОТ свідчить про складнощі, з якими стикаються ці мережі у розумінні та впровадженні моделі закупівель продуктів за каталогом для військових потреб. Однією з основних проблем є питання стосовно кількості та асортименту комплектів, що зазначені в каталозі. Мережі вказують, що не всі позиції, які наявні в каталозі, вони імпортують або контрактують для задоволення потреб споживачів, які відвідують їхні магазини. "Для великих мереж досі є малозрозумілою модель, яка використовується для продовольчого забезпечення, а саме – закупівля комплектів за каталогом, - розповів гендиректор ДОТ Арсен Жумаділов, даючи відповідь на питання від LIGA.net.

Міноборони планує переглянути каталог і видалити з нього позиції, що ніколи не замовлялися. Цей крок передбачає видалення кількох десятків позицій, переважно нестандартних або екзотичних товарних одиниць, які не використовувалися у практичних закупівлях. Такий перегляд каталогу має на меті оптимізувати і спростити процес закупівель для військових потреб, концентруючись на реальних і потенційних запитах.

У матеріалі LIGA.net зазначається, що запити, надіслані ними до таких великих мереж, як Auchan, VARUS, АТБ і Fozzy Group (супермаркети Сільпо і Фора), з питанням щодо їхньої участі в тендерах Державного оператора тилу, залишилися без відповіді. Більшість учасників ринку відмовляються коментувати закупівельні процедури для армії, а ті, хто все ж висловлюються, роблять це тільки за умови анонімності.

"Умови, які були створені ДОТ, не дають брати участі у тендерах на закупівлю малим та середнім постачальникам, бо просто неможливо виконати умови тендерів фізично. Спочатку прописали тендер під те, що окрім ритейлерів ніхто не може брати участь, а потім наче й не було нічого розповідають, що [ритейлерам] модель роботи незрозуміла. Навіть без позову Трейд Граніту тендер все одно не відбувся б, оскільки ніхто з учасників не відповідає кваліфікації. Хіба це не свідчить про кричущий непрофесіоналізм тих, хто цей тендер проводив?" – розповів один із гравців на ринку.

Однак, Арсен Жумаділов відкидає дані звинування та наголошує на тому, що умови тендерів були рівними для всіх учасників і агентство не надавало переваг роздрібним мережам. "За нашою думкою, дискримінації не було", – повідомив він.

Фото: Facebook Міноборони

Чи є шанс, що великий ритейл таки доєднається до закупок для ЗСУ?

Державний оператор тилу уклав контракти з рядом постачальників для забезпечення Збройних Сил України харчовими товарами у всіх 13 секторах, що охоплюють всі контрольовані області країни. Серед цих постачальників - відомі компанії, такі як "Черкаський м'ясокомбінат", "Буський консервний завод", "Твій Хліб", "Фуд Гранд" та "Юг Прод Торг".

У березні вже відбулися перші поставки продуктів від цих постачальників, які були законтрактовані ДОТ на другий квартал, як зазначають на офіційному порталі агентства. Ці поставки є важливим етапом у забезпеченні військових продовольством та загальної стабільності.

Арсен Жумаділов також розповів в своєму інтерв'ю Radio NV, що деякі компанії, які в минулому були постачальниками, намагаються тиснути на конкурентів. Після саботажу на етапі контрактування, постачальники продовжують свої спроби переконати суспільство і державу в тому, що вони є єдиними та безальтернативними. Генеральний директор ДОТ зазначає, що подекуди такі спроби "досить вперті" та виходять за межі закону, тому вони передають ці свічення правоохоронним органам.

Сьогодні відомо, що три з п'яти законтрактованих постачальників виконують всі свої зобов'язання більш ніж на 90% щодо асортименту та своєчасності надання продуктів харчування. Один із постачальників має дуже серйозні нарікання, тому його обов'язки були перерозподілені на інших. Щодо п’ятого постачальника, йому був встановлений остаточний термін, до якого він повинен виконати свої зобов'язання не менше ніж на 95% щодо обсягу та асортименту. Якщо він не зможе виконати ці вимоги до вказаного терміну, його області також будуть перерозподілені на інших постачальників.

Сьогодні у поставках беруть участь локальні мережі, однак Жумаділов не виключає участь у майбутньому ритейлерів національного масштабу. "Що стосується ритейлерів, які працюють на так би мовити національному рівні, тобто які присутні у різних регіонах (у кількох), то ці ритейлери наразі придивляються до того, яким чином відбувається харчування за новою системою, за новими контрактами. Ми з ними в постійному діалозі та є висока ймовірність, що на третій-четвертий квартал вони все ж таки проявлять інтерес і вийдуть на наші торги, які будуть оголошені в електронній системі Prozorro, поруч із іншими постачальниками", - розповів Арсен Жумаділов.

Теги:
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Україна
Міністерство оборони
військові
ЗСУ
ProZorro
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