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Головна мобілізація Служба за контрактом чи мобілізація: відмінності та умови для військовозобов'язаних

Служба за контрактом чи мобілізація: відмінності та умови для військовозобов'язаних

Крістіна Слончак
5 вересня, 2024 четвер
11:00
мобілізація військком

Обидва варіанти служби мають свої переваги та особливості, які можуть суттєво вплинути на майбутнє військовослужбовця

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Загалом мобілізовані військовослужбовці отримують такі ж права, пільги та можливості, як і контрактники: забезпечення, просування по службі, кар’єрні перспективи тощо. Проте між цими двома формами служби все ж є певні відмінності.

Що таке мобілізація?

Мобілізація — це залучення громадян до військової служби в лавах Збройних Сил в умовах надзвичайного стану, зокрема під час війни. Усі чоловіки віком від 18 до 60 років є військовозобов'язаними, але підлягають мобілізації ті, хто віком від 25 до 60 років. Однак і тут можуть бути винятки залежно від стану здоров’я, професії або сімейних обставин.

Громадяни, які отримають повістку, зобов’язані з'явитися до ТЦК та СП. Далі людина має пройти медогляд, а паралельно співробітники військкомату перевіряються усі факти, що стосуються відстрочки. Якщо ніяких передумов для звільнення або відстрочки до проходження служби немає, тоді документально оформлюють призов та військовозобов'язаного відправляють на підготовку в навчальному центрі, а далі розподіляють у місце проходження служби, де необхідно доукомплектування. Тривалість служби мобілізованих визначається потребами держави і може бути продовжена на невизначений термін до закінчення воєнного стану.

Що таке служба за контрактом?

Контрактна служба передбачає добровільне підписання угоди зі Збройними силами України на певний термін. Контрактник має чітко визначені обов’язки, а також може самостійно обрати бажану спеціалізацію для проходження служби та рід військ.

Рядові військовослужбовці можуть укладати контракти на термін до трьох років, тоді як сержанти та старшини мають можливість підписати угоди на періоди від трьох до п’яти років. Для окремих спеціальностей,наприклад, в авіації, контракт може тривати до десяти років.

Під час мобілізації укладений контракт автоматично продовжується і не підлягає розірванню. Відповідно до закону "Про військовий обов’язок і військову службу", військовослужбовці за контрактом служать до настання таких обставин: дія воєнного стану завершилась, оголошено демобілізацію або до наявності підстав для звільнення. Однак, для людей віком від 18 до 25 років термін контрактної служби на час дії воєнного стану обмежений одним роком. Військова служба за контрактом доступна громадянам, які відповідають вимогам щодо здоров’я та віку — від 18 до 45 років (до 60 років під час особливого періоду).

Які ще категорії людей можуть укласти контракт або бути мобілізованими?

Жінки можуть стати військовозобов'язаними як за власною ініціативою, ставши на військовий облік, так у зв'язку з отриманням медичної або суміжної професії.

Іноземці та особи без громадянства також мають право лише на контрактну службу, якщо їм виповнилось 18 років. Основні вимоги для підписання контракту – відсутність судимості, тоді як для українців також важливою є наявність базової освіти. Іноземці, які підписали контракт на військову службу в Україні, мають право розірвати його за власним бажанням, якщо відслужили щонайменше пів року.

Контракт також можуть підписати й ті, хто залишився на строковій службі після 24 лютого 2022 року. Зміни, які були закріплені законодавчо з серпня 2023 року, дозволяють строковикам (хоча призив на строкову службу в умовах війни не відбувається, але є люди, які не завершили її до початку повномасштабного вторгнення та змушені нести службу понаднормово) на добровільній основі мобілізуватися, що також має неабияке значення. Це дає можливість військовим строкової служби отримати повноцінний статус мобілізованого військовослужбовця зі всіма правами й обов'язками.

Які є умови для звільнення зі служби контрактників та мобілізованих?

Під час військової служби існують кілька підстав для звільнення:

  • Відповідно до стану здоров’я. Можливе звільнення за рішенням ВЛК, якщо людину буде визнано непридатною для служби (зняття із військового обліку або з можливістю переогляду через кожні 6-12 місяців).
  • Досягнення граничного віку 60 років (або 65 років, якщо йдеться про людину з числа вищого офіцерського складу).
  • Судові вироки щодо позбавлення/обмеження волі. Це також стосується вироків суду про позбавлення громадянина військового звання.
  • Сімейні обставини - це найчисленніша група для звільнення, але для контрактників та мобілізованих існують деякі відмінності.

Мобілізовані також мають додаткові причини для звільнення, які не застосовуються до контрактників:

  • Інвалідність чоловіка або дружини (I-II групи).
  • Інвалідність близьких - йдеться про одного з батьків (своїх чи партнера), які входять до числа людей з інвалідністю (однак варто враховувати, що є певні обмеження та умови).
  • Якщо найближчі родичі, такі як чоловік/дружина, діти, батьки, дідусі, бабусі, а також брати і сестри, загинули чи пропали безвісти внаслідок бойових дій в ООС чи в період дії воєнного стану.
  • У разі, коли на утриманні перебуває троє та більше дітей, які не досягли 18 років.

Різниця у грошових виплатах та інші особливості

Грошові виплати для мобілізованих і контрактників також дещо відмінні, сума визначається залежно від багатьох факторів. До уваги беруть посаду, військове звання, тривалість й умови служби, а також кваліфікація та інші особливості.

Громадяни, які підписують контракт вперше, отримують одноразову виплату. У 2024 сума такої виплати становить 24224 гривень для рядових військових, 27 252 гривень – для військових сержантського та старшинського складу, 30 280 гривень – офіцерам.

Контрактники також можуть розраховувати на виплату підйомної допомоги та добові, якщо доведеться переїхати на нове місце служби або через передислокацію частини. Додатково можуть надаватися місце для проживання або часткове відшкодування оренди житла. Як мобілізованим, так і контрактникам надається однакова кількість днів відпустки.

У сфері медичного обслуговування особливих відмінностей немає. Контрактники можуть проходити амбулаторне лікування вдома за рекомендацією лікаря, в той час як інші військовослужбовці після прийому лікаря мають повертатись до частини.

Джерело: ТСНУП. Життя

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
військові
ЗСУ
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