Моршинську віддали конкурентам: що не так з антиросійськими санкціями?

Санкційні передумови

Минулого року Верховна Рада ухвалила закон про конфіскацію майна росіян і білорусів. Документ запровадив новий вид санкції – стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі. Українці зраділи, адже бізнес громадян з країн-агресорів нарешті працюватиме на обороноздатність та відновлення нашої держави. Та конфіскаційний процес виявився доволі непродуманим і нерозбірливим: у багатьох випадках разом з активами росіян та білорусів державні установи почали забирати бізнес і самих українців. Ба більше, передавати ці частки не державі, а окремим приватним фірмам.

Під гарячу руку конфіскаторів потрапив найбільший виробник бутильованої води в Україні – IDS Ukraine, яка випускає популярні марки «Моршинська» та «Миргородська». Співробітники Бюро економічної безпеки наклали арешт на корпоративні права всієї компанії, а не тільки частку росіян. Таким чином постраждали інтереси українців - засновників фірми, а також акціонерів та інвесторів з Грузії та Великої Британії.

Відбулося все в найкоротші терміни. У травні 2022-го Верховна Рада ухвалює закон про конфіскацію російського майна, а вже у червні співробітники Бюро економічної безпеки ініціюють накладання арешту на всі корпоративні права "Моршинської" та "Миргородської".

Як “Моршинська” опинилась в руках росіян

Далекі та буремні 90-ті вже в незалежній Україні. Місто Моршин на Львівщині. Лікувальна вода з тутешніх джерел набуває популярності по всій Європі. На курорт з’їжджаються туристи з різних країн. А місцевий житель Всеволод Білас разом з партнерами організовує виробництво мінеральної води. Заводи розвивалися і потребували інвестицій. У 2012-му році мажоритарні акціонери IDS, а саме жителі Великої Британії, етнічні грузини - сім’я Патаркацишвілі, прийняли рішення продати частину акцій компанії російському олігарху Фрідману та іншим росіянам. У 2012-му році це був абсолютно законний продаж. Все відбулося до російської анексії Криму та окупації частини Донбасу, - розповідає акціонер Всеволод Білас:

“Коли злочинний режим Януковича хотів в мене все відібрати, мажоритарні акціонери з Великої Британії - етнічні грузини - виставили на продаж якусь свою частку. І тоді Фрідман і компанія зайшли до нас”.

Станом на 2022-й рік понад 50% відсотків акцій компанії належало британцям та українцям. Зокрема, майже 35 - мали громадяни Великої Британії – сім’я Патаркацишвілі. Уряд Грузії володів майже вісьмома відсотками. Міноритарні акціонери, зокрема Всеволод Білас, мали – 7,45%. Менше половини акцій належали росіянам, зокрема, 18,23% - Фрідману.

“Вони мають менше ніж 50% і, відповідно до міжнародного законодавства та законодавства України, вони не мають доступу до управління компанією, вони не мають доступу до отримання доходу від її діяльності”, - говорить Всеволод Білас.

Як “Моршинську” передали конкурентам

Та, не розібравшись в структурі власності, співробітники БЕБ накладають арешт на корпоративні права не лише росіян, а всієї компанії IDS Ukraine. У червні торік всі арештовані активи потрапляють до Національного Агентства розшуку та менеджменту активів. У лютому АРМА починає шукати для компанії управителя. Оголошує конкурс, на який приходять 10 претендентів. Вісім компаній одразу відкидають, допустивши до аукціону лише дві. І виграє на конкурсі - прямий конкурент IDS Ukraine - компанія “Карпатські мінеральні води”, - розповідає юрист Вадим Вичка: “Управителем для нашої компанії призначається компанія, яка зовсім інших масштабів діяльності. Їхній загальний оборот приблизно 700 мільйонів в рік. При тому, що наш бізнес тільки 700 мільйонів платить податків”.

Як же проходив конкурс? АРМА оголосила його 10-го лютого. І вже за 12 днів завершила прийом документів. Юрист переконує: термін занадто короткий:

“Як можна скласти програму управління бізнесом, якщо ти не володієш жодною інформацією про цей бізнес? Ти не знаєш жодних економічних процесів цього бізнесу, логістичних, виробничих тощо. Тобто, зі стелі написана якась програма, подана в АРМУ”.

Переможця - ТОВ “Карпатські мінеральні води” - оголосили 13-го березня. Щоб зрозуміти, як АРМА його обрала - ми звернулися до Нацагентства з журналістським запитом. У відповіді Управління менеджменту активів АРМА повідомило, що для проведення конкурсного відбору було встановлено наступні критерії:

- наявність достатньої матеріально-технічної бази та кількості працівників;

- інформації про фінансовий стан, відсутність судимостей та санкцій;

- відсутність зв’язків з власниками арештованих активів;

- досвід комерційної діяльності на конкретному ринку.

Ключове значення для конкурсного відбору має подання повної, якісної, всебічно аргументованої Програми управління активами.

Натомість В IDS Ukraine вказують на порушення, які були допущені при передачі компанії в управління конкурентам: “Перше, переможець має мати ліцензію Нацкомісії. Ні один з учасників того конкурсу такої ліцензії не має. Друге, щоб передати в управління ці акції, повинен бути дозвіл антимонопольного комітету на концентрацію - його так само немає. Також треба зробити оцінку акцій. Її так само нема”, - наполягає Всеволод Білас.

Як ТОВ “Карпатські мінеральні води” розвиватиме “Моршинську”?

Засновником ТОВ "КАРПАТСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ", якій передали в управління Моршинську та Миргородську, є кіпрська та українська компанії, а кінцевим власником - Сергій Устенко, син колишнього голови Соціалістичної партії України Петра Устенка. Рік тому діяльність партії була зупинена рішенням РНБО.

Ми отримали документ “Карпатських мінеральних вод” з програмою управління компанією IDS Україна. У ньому, зокрема, йдеться про те, як саме новий управитель розвиватиме “Моршинську” та “Миргородську”:

“Перш за все, ТОВ “Карпатські Мінеральні Води” буде визначено нових керівників юридичних осіб, корпоративні права яких заарештовано.

Також менеджмент Карпатських мінеральних вод бачить розвиток арештованих активів шляхом ефективного використання передових технологій та планує оптимізувати головні складові бізнесу: реалізацію, матеріально-технічну базу та персонал”.

Іншими словами, на заводи чекає звільнення працівників та зменшення потужностей виробництва, - каже юрист IDS Україна Вадим Вичка: “Це все направлено на те, щоб як мінімум, зменшити масштаби цього бізнесу або взагалі його зупинити. Для того, щоб зайняти вільне місце на полиці і продовжувати розвивати свій бренд”.

Чи так це насправді - ми запитали у директора ТОВ “КАРПАТСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ” Олександра Краснюка. Та відповідати на наші питання він відмовився.

Ми також зв’язалися з Сергієм Устенком і надіслали кілька журналістських запитів. Власник “Карпатських мінеральних вод” обіцяв коментар, і ми на нього досі чекаємо.

Чим небезпечні нерозбірливі санкції?

Тим часом економісти переконують: нерозбірливе накладення санкцій ставить під удар не лише окремих українських підприємців, але й економіку в цілому.

“Ті компанії українські, де є українські власники або контроль українських власників, повинні далі працювати. Тому, що це робочі місця, це сплата податків до бюджетів усіх рівнів в Україні, і тому нам зараз треба берегти кожного суб’єкта господарювання для того, щоб підтримувати українську економіку”, - переконаний Андрій Новак, голова Комітету економістів України.

Українські та британські акціонери IDS-Україна заявили, що відстоюватимуть свої права в судах. Кейс із Моршинською та Миргородською - не єдиний, коли при спробах арештувати російське майно страждає український бізнес. На користь держави було конфісковано 100% акцій Жежелівського та Хустського кар’єрів. Обидва об’єкти раніше входили до орбіти підсанкційного російського бізнесмена Олега Дерипаски, та у 2021-му власниками стали четверо українців та громадянин Німеччини. Також “російський слід” призвів до арешту одного зі столичних ТРЦ - Lake Plaza, який ще до повномасштабного вторгнення у росіян придбав громадянин України.

Автор: Дарина Козаченко