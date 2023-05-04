Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Статті Моршинську віддали конкурентам: що не так з антиросійськими санкціями?

Моршинську віддали конкурентам: що не так з антиросійськими санкціями?

Козаченко Дарина
4 травня, 2023 четвер
14:20
Статті

В Україні триває конфіскація російського майна та активів підсанкційних осіб. Це, безумовно, дуже позитивне явище. Та як виявилось, санкційний процес налагоджений небездоганно, а залучені до нього державні установи припускаються помилок. Під арешт нерідко потрапляють і ті частки компаній, що належать українському бізнесу

Санкційні передумови

Минулого року Верховна Рада ухвалила закон про конфіскацію майна росіян і білорусів. Документ запровадив новий вид санкції – стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі. Українці зраділи, адже бізнес громадян з країн-агресорів нарешті працюватиме на обороноздатність та відновлення нашої держави. Та конфіскаційний процес виявився доволі непродуманим і нерозбірливим: у багатьох випадках разом з активами росіян та білорусів державні установи почали забирати бізнес і самих українців. Ба більше, передавати ці частки не державі, а окремим приватним фірмам.

Під гарячу руку конфіскаторів потрапив найбільший виробник бутильованої води в Україні – IDS Ukraine, яка випускає популярні марки «Моршинська» та «Миргородська». Співробітники Бюро економічної безпеки наклали арешт на корпоративні права всієї компанії, а не тільки частку росіян. Таким чином постраждали інтереси українців - засновників фірми, а також акціонерів та інвесторів з Грузії та Великої Британії.

Відбулося все в найкоротші терміни. У травні 2022-го Верховна Рада ухвалює закон про конфіскацію російського майна, а вже у червні співробітники Бюро економічної безпеки ініціюють накладання арешту на всі корпоративні права "Моршинської" та "Миргородської".

Як “Моршинська” опинилась в руках росіян

Далекі та буремні 90-ті вже в незалежній Україні. Місто Моршин на Львівщині. Лікувальна вода з тутешніх джерел набуває популярності по всій Європі. На курорт з’їжджаються туристи з різних країн. А місцевий житель Всеволод Білас разом з партнерами організовує виробництво мінеральної води. Заводи розвивалися і потребували інвестицій. У 2012-му році мажоритарні акціонери IDS, а саме жителі Великої Британії, етнічні грузини - сім’я Патаркацишвілі, прийняли рішення продати частину акцій компанії російському олігарху Фрідману та іншим росіянам. У 2012-му році це був абсолютно законний продаж. Все відбулося до російської анексії Криму та окупації частини Донбасу, - розповідає акціонер Всеволод Білас:

“Коли злочинний режим Януковича хотів в мене все відібрати, мажоритарні акціонери з Великої Британії - етнічні грузини - виставили на продаж якусь свою частку. І тоді Фрідман і компанія зайшли до нас”.

Станом на 2022-й рік понад 50% відсотків акцій компанії належало британцям та українцям. Зокрема, майже 35 - мали громадяни Великої Британії – сім’я Патаркацишвілі. Уряд Грузії володів майже вісьмома відсотками. Міноритарні акціонери, зокрема Всеволод Білас, мали – 7,45%. Менше половини акцій належали росіянам, зокрема, 18,23% - Фрідману.

“Вони мають менше ніж 50% і, відповідно до міжнародного законодавства та законодавства України, вони не мають доступу до управління компанією, вони не мають доступу до отримання доходу від її діяльності”, - говорить Всеволод Білас.

Як “Моршинську” передали конкурентам

Та, не розібравшись в структурі власності, співробітники БЕБ накладають арешт на корпоративні права не лише росіян, а всієї компанії IDS Ukraine. У червні торік всі арештовані активи потрапляють до Національного Агентства розшуку та менеджменту активів. У лютому АРМА починає шукати для компанії управителя. Оголошує конкурс, на який приходять 10 претендентів. Вісім компаній одразу відкидають, допустивши до аукціону лише дві. І виграє на конкурсі - прямий конкурент IDS Ukraine - компанія “Карпатські мінеральні води”, - розповідає юрист Вадим Вичка: “Управителем для нашої компанії призначається компанія, яка зовсім інших масштабів діяльності. Їхній загальний оборот приблизно 700 мільйонів в рік. При тому, що наш бізнес тільки 700 мільйонів платить податків”.

Як же проходив конкурс? АРМА оголосила його 10-го лютого. І вже за 12 днів завершила прийом документів. Юрист переконує: термін занадто короткий:

“Як можна скласти програму управління бізнесом, якщо ти не володієш жодною інформацією про цей бізнес? Ти не знаєш жодних економічних процесів цього бізнесу, логістичних, виробничих тощо. Тобто, зі стелі написана якась програма, подана в АРМУ”.

Переможця - ТОВ “Карпатські мінеральні води” - оголосили 13-го березня. Щоб зрозуміти, як АРМА його обрала - ми звернулися до Нацагентства з журналістським запитом. У відповіді Управління менеджменту активів АРМА повідомило, що для проведення конкурсного відбору було встановлено наступні критерії:

- наявність достатньої матеріально-технічної бази та кількості працівників;

- інформації про фінансовий стан, відсутність судимостей та санкцій;

- відсутність зв’язків з власниками арештованих активів;

- досвід комерційної діяльності на конкретному ринку.

Ключове значення для конкурсного відбору має подання повної, якісної, всебічно аргументованої Програми управління активами.

Натомість В IDS Ukraine вказують на порушення, які були допущені при передачі компанії в управління конкурентам: “Перше, переможець має мати ліцензію Нацкомісії. Ні один з учасників того конкурсу такої ліцензії не має. Друге, щоб передати в управління ці акції, повинен бути дозвіл антимонопольного комітету на концентрацію - його так само немає. Також треба зробити оцінку акцій. Її так само нема”, - наполягає Всеволод Білас. 

Як ТОВ “Карпатські мінеральні води” розвиватиме “Моршинську”?

Засновником ТОВ "КАРПАТСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ", якій передали в управління Моршинську та Миргородську, є кіпрська та українська компанії, а кінцевим власником - Сергій Устенко, син колишнього голови Соціалістичної партії України Петра Устенка. Рік тому діяльність партії була зупинена рішенням РНБО.

Ми отримали документ “Карпатських мінеральних вод” з програмою управління компанією IDS Україна. У ньому, зокрема, йдеться про те, як саме новий управитель розвиватиме “Моршинську” та “Миргородську”:

“Перш за все, ТОВ “Карпатські Мінеральні Води” буде визначено нових керівників юридичних осіб, корпоративні права яких заарештовано. 

Також менеджмент Карпатських мінеральних вод бачить розвиток арештованих активів шляхом ефективного використання передових технологій та планує оптимізувати головні складові бізнесу: реалізацію, матеріально-технічну базу та персонал”.

Іншими словами, на заводи чекає звільнення працівників та зменшення потужностей виробництва, - каже юрист IDS Україна Вадим Вичка: “Це все направлено на те, щоб як мінімум, зменшити масштаби цього бізнесу або взагалі його зупинити. Для того, щоб зайняти вільне місце на полиці і продовжувати розвивати свій бренд”.

Чи так це насправді - ми запитали у директора ТОВ “КАРПАТСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ” Олександра Краснюка. Та відповідати на наші питання він відмовився.

Ми також зв’язалися з Сергієм Устенком і надіслали кілька журналістських запитів. Власник “Карпатських мінеральних вод” обіцяв коментар, і ми на нього досі чекаємо.

Чим небезпечні нерозбірливі санкції?

Тим часом економісти переконують: нерозбірливе накладення санкцій ставить під удар не лише окремих українських підприємців, але й економіку в цілому.

“Ті компанії українські, де є українські власники або контроль українських власників, повинні далі працювати. Тому, що це робочі місця, це сплата податків до бюджетів усіх рівнів в Україні, і тому нам зараз треба берегти кожного суб’єкта господарювання для того, щоб підтримувати українську економіку”, - переконаний Андрій Новак, голова Комітету економістів України.

Українські та британські акціонери IDS-Україна заявили, що відстоюватимуть свої права в судах. Кейс із Моршинською та Миргородською - не єдиний, коли при спробах арештувати російське майно страждає український бізнес. На користь держави було конфісковано 100% акцій Жежелівського та Хустського кар’єрів. Обидва об’єкти раніше входили до орбіти підсанкційного російського бізнесмена Олега Дерипаски, та у 2021-му власниками стали четверо українців та громадянин Німеччини. Також “російський слід” призвів до арешту одного зі столичних ТРЦ - Lake Plaza, який ще до повномасштабного вторгнення у росіян придбав громадянин України.

 

Автор: Дарина Козаченко

Новини
Економіка
санкції проти Росії
Війна з Росією
еспресо
Моршин
Читайте також:
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
4 травня, 2023 четвер
Атака РФ по Україні 4 травня: ЗСУ знищили 18 з 24 "шахедів", в Одесі БПЛА атакували гуртожитки
москва, кремль
3 травня, 2023 середа
РФ звинуватила Україну в ударі по Кремлю, Зеленський відповів
Верховна Рада
3 травня, 2023 середа
Рада розширила перелік обставин для демобілізації і підтримала законопроєкт про відпустки військовим
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.38
    Купівля 37.38
    Продаж 37.93
  • EUR
    Купівля 40.99
    Продаж 41.83
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
4 травня
14:35
Ексклюзив
Пожежа на мисі Фіолент у Севастополі
Знищення запасів палива противника - план щодо позбавлення його спроможностей вести бій, - капітан 1-го рангу запасу ЗСУ Риженко
14:32
Дмитро Кулеба
Кулеба пояснив, чому Україна тримає війська на кордоні з невизнаним Придністров'ям
14:29
Микола Уршалович
Національна гвардія збила російський безпілотник та вдарила по позиціях противника з його карти пам'яті
14:18
окупанти крим
Лише 10% російських військовопололених мають вищу освіту, - дослідження
14:14
лікар, госпіталь
Унаслідок великих втрат РФ змушена завозити на тимчасово окуповані території більше лікарів, - ЦНС
14:09
Віктор Орбан
Орбан заявив про необхідність повернути Трампа до влади в США, аби завершити війну в Україні
14:05
OPINION
Віктор Андрусів
Удар по кремлю завдали партизани
13:54
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр
На передовій перебувають 5 тисяч українських жінок
13:48
Пошта Gmail додасть "сині галочки" верифікації, аби боротися з шахрайством
13:46
крилата ракта "Калібр"
"Ворог доведений до відчаю": Гуменюк припустила, що РФ може пустити в хід недоторкані запаси ракет
13:39
У квітні 3200 російських військових висловили бажання здатись у полон через "Хочу жить"
13:24
Керівнику російської авіакомпанії повідомлено про підозру
Переправив мобілізованих РФ до кордону України: повідомлено про підозру керівнику російської авіакомпанії
13:16
СБУ затримала мешканця Криму, який шпигував за бойовою авіацією ЗСУ на Миколаївщині
13:11
Зеленський у Гаазі про трибунал для Путіна: Ми повинні трансформувати досвід Нюрнберзького процесу в нові правила
12:56
Росія не змогла домовитися з Індією щодо торгівлі у рупіях, - Reuters
12:49
Російські полонені в Україні
Більш ніж половина російських військовополонених не задоволені забезпеченням армії РФ, - дослідження
12:46
Речниця МЗС Китаю Мао Нін
У Китаї відреагували на атаку дронів на Кремль
12:41
Авдіївка обстріл
З Авдіївки найближчим часом буде евакуйоване все цивільне населення, - Телятицький
12:32
Ексклюзив
Олег Синютка
"Це узагальнене ім'я всіх тих, хто підтримує і чинить злочини в Україні": Синютка стосовно визнання ідеології РФ "рашизмом"
12:28
Зеленський в Гаазі
Зеленський в Гаазі: Ми хочемо бачити тут іншого Володимира
12:12
Анонс
Марафон "Із полум'я зродились"
12:09
гривня долар
В Україні покращилася ситуація на валютному ринку: в НБУ назвали причину
12:06
паспорт рф
Окупанти погрожують позбавляти батьківських прав українців, чиї діти не оформлять паспорти РФ
12:04
Бузок
Синоптик Наталка Діденко розповіла, у яких регіонах буде найтепліше 5 травня
12:03
OPINION
Олексій Панич
Про двояке сприйняття американцями перспектив українського контрнаступу
11:54
Віктор Дєдов
"За відданість професії": дружині загиблого оператора з Маріуполя Віктора Дєдова вручили відзнаку
11:53
Ексклюзив
Євген Пригожин
Вибух дрона над Кремлем міг здійснити Пригожин для повалення впливових осіб в оточенні Путіна, - полковник контррозвідки у запасі Притула
11:51
Дмитро Рогозін
Колишній гендиректор Роскосмосу Рогозін погрожує зупинити контрнаступ ЗСУ тактичною ядерною зброєю
11:49
парад
У тимчасово окупованій частині Запоріжжя скасували парад на 9 Травня
11:42
Сонце
Сонце на їхньому тлі лише піщинка: у NASA показали чорні діри
11:26
До Києва прибув мер Брюсселя
Передав карети швидкої допомоги: до Києва прибув мер Брюсселя
11:22
в Україну намагалися ввести частини літака
До України намагалися ввезти вантажівкою розібраний на частини літак
11:22
система оповіщення сирена
На Київщині знову тестуватимуть систему оповіщення: коли може бути гучно
11:16
На Чорнобильській та Рівненській АЕС відбулися ротації представників МАГАТЕ
11:14
Робота з відновлення електропостачання Херсон
Окупанти вдарили по теплоелектростанції на Донеччині й знеструмили дві шахти у Торецьку
10:55
Катрін Колонна
Голова МЗС Франції назвала інцидент із безпілотником над Кремлем дивним і загадковим
10:37
Ексклюзив
Кандидат у президенти Туреччини Кемаль Кілічдароглу
Опонент Ердогана на виборах президента Туреччини Киличдароглу має шанс виграти з перевагою у 5%, - дослідник Близького Сходу Данилов
10:33
на фото паводок у Києві
Паводок у Києві: рівень води продовжує зростати, зафіксовано підняття ще на 9 см
10:32
У Сєверодонецьку окупанти зламують і грабують квартири під виглядом ремонтів
10:30
Вадим Новинський
СБУ арештувала активів на 10,5 млрд грн підсанкційного олігарха Новинського
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV