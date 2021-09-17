МЗС Росії у Twitter назвало вторгнення на захід України та до Польщі у 1939 році "визвольним походом"

Допис з’явився на офіційному профілі міністерства у Twitter.

Зхоплення Червоною Армією чужих територій назвали "визвольним походом".

"17 вересня 1939 року Червона Армія почала визвольний похід на території Польщі. Радянські війська вийшли на лінію Керзона, не дозволив вермахту підійти до Мінська", – йдеться у дописі.



Там додали, що нібито український та білоруський народ "зустріли радянську армію з радістю".

Цього дня у 1939 році війська СРСР вдерлися на територію Польщі (яка включала землі теперешніх Білорусі та України) без оголошення війни. Операція призвела до окупації СРСР та Німеччини Польщі 6 жовтня.

Спільне вторгнення було таємно узгоджено пактом Молотова–Ріббентропа від 23 серпня 1939 року. Німеччина почала війну проти Польщі 1 вересня, цей день згодом увійде в історію, як дата початку Другої Світової війни.





???? 17 сентября 1939 г. Красная Армия начала освободительный поход на территории Польши. Советские войска вышли на линию Керзона, не позволив вермахту подойти к Минску.



Народы Западной Белоруссии и Западной Украины встретили советских солдат с ликованием.



Подробнее ???? pic.twitter.com/yk0by4aC1A — МИД России ???????? (@MID_RF) September 17, 2021