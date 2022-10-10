На Херсонщині "приземлили" російський Су-25
10 жовтня, близько 14:30, на Херсонщині було збито російський штурмовик Су-25
Про це повідомляє Міноборони України у телеграмі.
"10 жовтня, близько 14:30 години на Херсонщині підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" збито російський штурмовик Су-25", - йдеться в повідомленні.
- У понеділок, 10 жовтня, у Ростовській області впав військовий літак СУ-25, який здійснював бойовий виліт.
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