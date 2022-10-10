На Херсонщині "приземлили" російський Су-25

Про це повідомляє Міноборони України у телеграмі.

"10 жовтня, близько 14:30 години на Херсонщині підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" збито російський штурмовик Су-25", - йдеться в повідомленні.

У понеділок, 10 жовтня, у Ростовській області впав військовий літак СУ-25, який здійснював бойовий виліт.

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