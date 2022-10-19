На Херсонщині ЗСУ збили ударний вертоліт окупантів Ка-52

Про це повідомили в Повітряному командуванні "Південь".

"19 жовтня, близько 10:30 години, в Бериславському районі Херсонщини підрозділ Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" збив ударний вертоліт окупантів Ка-52", – зазначили у службі зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь".

Ка-52 (Hokum B за класифікацією НАТО, також відомий як "Алігатор") – російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації. Здійснює розвідку місцевості, цілевказівки та координацію дій групи бойових вертольотів. Здатний вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Є продовженням розвитку моделі Ка-50 "Чорна акула".

За даними Генштабу ЗСУ, від 24 лютого до ранку 19 жовтня українські воїни знищили 242 російські гелікоптери. Збитий на Херсонщині "Алігатор" став 243-м.

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