На Херсонщині ЗСУ збили ударний вертоліт окупантів Ка-52
Близько 10:30 ранку на Херсонщині українські воїни повітряного командування "Південь" збили ударний вертоліт окупантів Ка-52 – "Алігатор"
Про це повідомили в Повітряному командуванні "Південь".
"19 жовтня, близько 10:30 години, в Бериславському районі Херсонщини підрозділ Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" збив ударний вертоліт окупантів Ка-52", – зазначили у службі зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь".
Ка-52 (Hokum B за класифікацією НАТО, також відомий як "Алігатор") – російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації. Здійснює розвідку місцевості, цілевказівки та координацію дій групи бойових вертольотів. Здатний вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Є продовженням розвитку моделі Ка-50 "Чорна акула".
- За даними Генштабу ЗСУ, від 24 лютого до ранку 19 жовтня українські воїни знищили 242 російські гелікоптери. Збитий на Херсонщині "Алігатор" став 243-м.
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