На Київщині автобус із білорусами зіткнувся з вантажівкою і перекинувся, 6 людей госпіталізовано

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Київській області.



Аварія трапилася близько 15:00. За наявними даними, автобус, що рухався в напрямку Києва, не надав переваги у русі вантажівці, внаслідок чого відбулося зіткнення, після якого автобус перекинувся.



В автобусі перебували 17 громадян Республіки Білорусь. Шістьох із них доставлено до Обухівської центральної районної лікарні.

