На Київщині автобус із білорусами зіткнувся з вантажівкою і перекинувся, 6 людей госпіталізовано
У четвер, 21 жовтня, на 51-му км автодороги Н-01 (Київ-Знам'янка) сталася ДТП за участі автобуса ПАЗ і вантажного автомобіля FAW
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Київській області.
Аварія трапилася близько 15:00. За наявними даними, автобус, що рухався в напрямку Києва, не надав переваги у русі вантажівці, внаслідок чого відбулося зіткнення, після якого автобус перекинувся.
В автобусі перебували 17 громадян Республіки Білорусь. Шістьох із них доставлено до Обухівської центральної районної лікарні.
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