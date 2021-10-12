На Київщині введуть нові правила карантину: серед них обов’язкові COVID-сертифікати для громадського транспорту

Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Київської обласної державної адміністрації Олег Торкунов.

"Із 21 жовтня жителі Київщини не зможуть вільно користуватись громадським транспортом. Їм потрібно бути мати при собі або COVID-сертифікат, або негативний ПЛР- чи експрес-тест. На такі кроки уряд був вимушений піти через збільшення кількості хворих", – розповів він.

Так, водії, члени екіпажу та пасажири повинні будуть мати один із вказаних документів:

– документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; для регіонів "жовтого" рівня – документ, що підтверджує отримання хоча б однієї дози дводозної вакцини;

– міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини, дозволених ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях,

– негативний результат тестування методом ПЛР або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка порталу “Дія”;

– негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тест на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години.

Обмеження не будуть стосуватись неповнолітніх пасажирів.

Діти до 18 років зможуть користуватись громадським транспортом у поїздках між регіонами без пред’явлення негативних тестів на COVID-19 та сертифікатів чи міжнародних свідоцтв про щеплення. Для дітей віком від 12 років залишається обов’язкове правило використовувати захисні маски під час перебування у громадських місцях, зокрема транспорті.

Також працівники низки закладів Київщини повинні вакцинуватись від коронавірусу.

"Тільки в нашій області майже тисяча хворих на COVID-19 зараз перебуває в стаціонарі. Практично всім пацієнтам необхідна киснева підтримка. Тож більше половини ліжок, під’єднаних до кисню, уже завантажені. Через погіршення ситуації у МОЗ затвердили перелік організацій, працівники яких підлягають обов’язковій вакцинації. Якщо за місяць вони щеплення не зроблять, їх будуть вимушені відсторонити від роботи без збереження заробітної плати на період карантину", – наголосив Торкунов.

Відтак обов’язковій вакцинації підлягають:

працівники центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, місцевих адміністрацій та їх структурних підрозділів,

закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної, середньої, у тому числі спеціальної, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

До цього переліку також планують включити працівників усіх державних установ, організацій та підприємств, соціальних працівників та працівників поштових послуг.

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