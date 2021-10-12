Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство На Київщині введуть нові правила карантину: серед них обов’язкові COVID-сертифікати для громадського транспорту

На Київщині введуть нові правила карантину: серед них обов’язкові COVID-сертифікати для громадського транспорту

12 жовтня, 2021 вiвторок
20:50
Суспільство машрутка карантин

З 21 жовтня невакциновані жителі Київської області не зможуть користуватись громадським транспортом (необхідний або COVID-сертифікат, або негативний ПЛР- чи експрес-тест), а працівників низки закладів можуть відсторонити від роботи без збереження зарплати

Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Київської обласної державної адміністрації Олег Торкунов.

"Із 21 жовтня жителі Київщини не зможуть вільно користуватись громадським транспортом. Їм потрібно бути мати при собі або COVID-сертифікат, або негативний ПЛР- чи експрес-тест. На такі кроки уряд був вимушений піти через збільшення кількості хворих", – розповів він.

Так, водії, члени екіпажу та пасажири повинні будуть мати один із вказаних документів:

– документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; для регіонів "жовтого" рівня – документ, що підтверджує отримання хоча б однієї дози дводозної вакцини;

– міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини, дозволених ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях,

– негативний результат тестування методом ПЛР або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка порталу “Дія”;

– негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тест на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години.

Обмеження не будуть стосуватись неповнолітніх пасажирів.

Діти до 18 років зможуть користуватись громадським транспортом у поїздках між регіонами без пред’явлення негативних тестів на COVID-19 та сертифікатів чи міжнародних свідоцтв про щеплення. Для дітей віком від 12 років залишається обов’язкове правило використовувати захисні маски під час перебування у громадських місцях, зокрема транспорті.

Також працівники низки закладів Київщини повинні вакцинуватись від коронавірусу.

"Тільки в нашій області майже тисяча хворих на COVID-19 зараз перебуває в стаціонарі. Практично всім пацієнтам необхідна киснева підтримка. Тож більше половини ліжок, під’єднаних до кисню, уже завантажені. Через погіршення ситуації у МОЗ затвердили перелік організацій, працівники яких підлягають обов’язковій вакцинації. Якщо за місяць вони щеплення не зроблять, їх будуть вимушені відсторонити від роботи без збереження заробітної плати на період карантину", – наголосив Торкунов.

Відтак обов’язковій вакцинації підлягають:

  • працівники центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, місцевих адміністрацій та їх структурних підрозділів,
  • закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної, середньої, у тому числі спеціальної, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

До цього переліку також планують включити працівників усіх державних установ, організацій та підприємств, соціальних працівників та працівників поштових послуг.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

транспорт
Київська область
вакцина
Вакцинація
хворі
карантин
новини Київщини
Коронавірус
сертифікати
КОДА
помаранчева зона
Читайте також:
карантин
10 жовтня, 2021 неділя
В Україні ще три області потрапили до "помаранчевої" зони
10 жовтня, 2021 неділя
Джошуа відповів на пропозицію Ф'юрі поступитися правом на бій з Усиком
10 жовтня, 2021 неділя
Легенда боксу Льюїс розповів, кого вважає важковаговиком номер один у світі
Київ
+13
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.26
    Купівля 26.26
    Продаж 26.49
  • EUR
    Купівля 30.25
    Продаж 30.63
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, вiвторок
12 жовтня
21:51
Оновлено
збірна України
Україна - Боснія і Герцеговина: онлайн-трансляція матчу відбору ЧС-2022
21:50
Олександр Ткаченко
Ткаченко: Краще отримати довідку про COVID-вакцинацію, ніж реальне свідоцтво про смерть
21:33
суд
У Донецькій області судитимуть "депутата" так званої ДНР
21:20
вугілля
Опалювальний сезон: Україна не планує імпортувати вугілля з РФ чи Білорусі
21:13
Красюк і Усик
Промоутер дав чітко зрозуміти, з ким відбудеться наступний бій Усика
21:06
Віктор Медведчук
Медведчука відправили під домашній арешт
20:30
Андрій Ярмоленко
Україна - Боснія і Герцеговина: склади команд на матч відбору ЧС-2022
20:21
Олена Овчиннікова
Останнім часом замислююся, чому б не виступати під іншим прапором, - українська чемпіонка заговорила про зміну громадянства
20:20
Сам удома
Цього разу не Кевін: Disney випустив трейлер римейку фільму "Сам удома"
20:16
Нова коаліція. Фракції "Самопомочі" і "Слуга народу" у Львівській райраді виступили за зростання тарифів ЖКГ
20:02
Михайла Барбару поховають у Харкові 13 жовтня
19:56
Порушників карантину в Україні ловитимуть спецкамери: у яких містах запустять пілотний проєкт
19:50
Україна U21 - Фарерські острови U21
Молодіжна збірна України перемогла Фарерські острови у відборі на Євро-2023
19:31
Газ
У Лозовій на Харківщині невідомі перекрили газопровід, понад 16 тис. квартир лишилися без газу
19:31
поліція
Обстріл автівки з сім'єю на Київщині: поліція назвала основну версію події
19:30
Гойко Цимірот
Збірна Боснії і Герцеговини втратила важливого футболіста перед матчем з Україною
19:08
Наталка Діденко
В Україну насуваються холод, сильний вітер і дощі, - синоптик Наталка Діденко
18:53
Казахстан - Фінляндія
ЧС-2022: збірна Фінляндії перемогла Казахстан і наздогнала Україну
18:47
Сергій Гармаш
РФ зірвала засідання однієї з підгруп ТКГ, аби не обговорювати спалах коронавірусу в ОРДЛО, - Гармаш
18:22
DZIDZIO
Стало відомо, хто виконає гімн України перед матчем проти Боснії і Герцеговини
18:17
карантин
Херсонщина переходить у "червону" зону карантину
18:08
школа каркнтин
На Волині у 16 закладах освіти виявили спалах коронавірусу
17:48
Андрій Таран
Таран: Військова місія ЄС в Україні має з'явитися до кінця 2021 року
17:44
Марлос (на передньому плані)
Зірка "Шахтаря" Марлос роздумує над завершенням кар'єри, - ЗМІ
17:43
сепар
День в ООС: окупанти порушили режим припинення вогню біля Зайцевого
17:43
Компанія "Фільм плюс" за підтримки Українського культурного фонду закінчила виробництво документального фільму "Вперед, у 90-ті"
17:29
На Луганщині поблизу автобусної зупинки знайшли міни окупантів
На Луганщині поблизу автобусної зупинки знайшли міни окупантів
17:04
митник
Мінфін завершив тестування митників: половина посадовців отримала успішний результат
17:03
У Тернополі посилюють карантин: що зміниться
16:55
МВФ
МВФ погіршив прогноз зростання ВВП України до 3,5% у 2021 році
16:52
Олександр Усик
Промоутер пояснив, що має статись, аби Усик та Ф'юрі негайно провели бій за титул абсолютного чемпіона світу
16:38
На Київщині чоловік у камуфляжі розстріляв автівку з сім'єю
16:32
Юрій Корольчук
Інтеграція України до європейської енергетичної системи ENTSO-E в 2023 році є нереалістичною, - експерт
16:27
газ
Ряд українських областей оголосили надзвичайний стан через відсутність газу для бюджетних установ
16:17
По €250 за фальшивий COVID-сертифікат: у Києві затримали продавця-зловмисника
15:55
Мінекономіки
У Мінекономіки розповіли, скільки українських підприємств відповідають вимогам для експорту продукції в ЄС
15:53
Ігор Кузін
У разі нового локдауну міський транспорт не рекомендуватимуть зупиняти, - Кузін
15:50
Буковель засипало першим снігом
15:32
Київзеленбуд
Правоохоронці проводять обшуки в Київзеленбуді
15:23
Бій Ломаченко - Лопес
Ломаченко зробив гучну заяву про реванш з Лопесом
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV