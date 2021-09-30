На навчаннях Нацгвардії на Київщині загинув солдат

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на пресофіцера бригади швидкого реагування Нацгвардії Максима Тарана.

"В ході проведення навчань на полігоні під час відпрацювання польового рейду трагічно загинув наш солдат Роман Олекса. Під час виконання вправи військовослужбовець отримав тяжкі травми. Романа негайно доставили до лікарні, але отримані травми виявилися несумісні з життям. Тіло воїна відвезли до його рідного села Завишень Львівської області. Командування частини поїхало до батьків надавати всебічну допомогу", - повідомив він.

Таран зауважив, що подія сталася 28 вересня на військовому полігоні під Києвом.

Так, Державне бюро розслідувань відкрило провадження за цим фактом.

Таран відмовився назвати причину загибелі військового через розслідування, яке триває.

На сторінці у Facebook Сокальської міської ради повідомляється, що Олекса був учасником бойових дій на Донбасі. Його поховають 1 жовтня.

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