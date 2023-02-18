На окупованих територіях рашисти не можуть знайти партизан. Змушені пропонувати рублі "інформаторам", - Центр нацспротиву

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Окупанти не можуть справитися з українським підпіллям та намагаються підкупити цивільне населення. Створивши гуманітарну кризу на тимчасово окупованих територіях, росіяни намагаються зацікавити місцеве населення коштами.

"За інформацію про партизан, або про інформаторів та адміністраторів патріотичних спільнот в соцмережах окупанти обіцяють гроші. Йдеться про суми від кількох тисяч російських рублів. В росіян шалені проблеми з відстеженням підпілля і московське керівництво вимагає результатів у вигляді затриманих партизан. Тому, часто, так звані грошові винагороди перетворюються на затримання “інформаторів”, які приходять нібито з донесеннями на партизан. Адже окупанти не можуть знайти наше підпілля, тому затримують цивільних", - розповіли у ЦНС.

У Центрі закликали мешканців окупованих територій бути обачними та не вестися на провокації окупантів.

"Росіяни не виплачують ніяких коштів, а використовують гуманітарну кризу, аби створити картинку для пропаганди, де нібито місцеві доносять на підпілля", - йдеться у матеріалі.