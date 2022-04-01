На підступах до Києва все ще ведуться бої. Не нехтуйте повітряними тривогами, - КМВА

Про це повідомив голова КМВА Микола Жирнов.



"Цивільна інфраструктура столиці поступово набирає обертів. Відновлюють роботу підприємства, установи, а також обʼєкти сфери торгівлі та обслуговування. Однак на підступах до столиці все ще ведуться бої. Військові закликають бути обачними, особливо в лісопаркових зонах, на узбережжях рік та озер, на дорогах. На звільнених територіях українські військові та підрозділи ДСНС проводять зачищення та розмінування територій", - наголосили в КМВА.



Голова військової адміністрації також закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги та одразу йти до найближчих укриттів. Для зручності користування в укриттях встановлено підключення до безкоштовного Wi-Fi. Сьогодні до інтернету підключено вже 805 бомбосховищ по Києву.



"Військова адміністрація міста Києва продовжує логістично забезпечувати гуманітарною допомогою соціальні обʼєкти столиці. Так сьогодні до унікальної медичної установи столиці дитячої лікарні “Охматдит” були передані необхідні медикаменти, засоби особистої гігієни та продукти харчування довготривалого зберігання", - завершив свій звіт Микола Жирнов.



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