Про це інформує Державна прикордонна служба України.

Прикордонники затримали паломницю Києво-Печерської Лаври, яка перевозила значну кількість готівки в різній валюті. Серед іноземних купюр були російські рублі.

Жінка 1984 року народження є уродженкою Дніпропетровської області.

Під час виявлення валюти ворога монашка заявила, що це нібито пожертви громадян для.

Також в телефоні паломниці прикордонники виявили матеріали проросійського характеру. Зокрема, відео з ворожим диктатором Володимиром Путіним.

Фото: Державна прикордонна служба України

Паломницю передали співробітникам Служби безпеки України.