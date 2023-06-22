На в'їзді до Києва прикордонники зупинили паломницю Лаври з пачкою російських рублів
Поблизу столиці військові Держприкордонслужби виявили у паломниці Лаври пачку російських рублів і пропагандистські матеріали в телефоні
Про це інформує Державна прикордонна служба України.
Прикордонники затримали паломницю Києво-Печерської Лаври, яка перевозила значну кількість готівки в різній валюті. Серед іноземних купюр були російські рублі.
Жінка 1984 року народження є уродженкою Дніпропетровської області.
Під час виявлення валюти ворога монашка заявила, що це нібито пожертви громадян для.
Також в телефоні паломниці прикордонники виявили матеріали проросійського характеру. Зокрема, відео з ворожим диктатором Володимиром Путіним.
Фото: Державна прикордонна служба України
Паломницю передали співробітникам Служби безпеки України.
- 29 березня УПЦ (МП) мала покинути Києво-Печерську лавру: на території заповідника зібралися віряни, відбулася літургія, також представники патріархату подали позов до суду через розірвання договору про оренду з заповідником. У Мінкульті ствердили, що допоки Господарський суд не ухвалить рішення про забезпечення клопотання УПЦ (МП), її представники не мають правових підстав перебувати на території Лаври.
- 12 червня у мінкульті повідомили, що УПЦ МП не звільнила 79 об’єктів Києво-Печерської лаври протягом наданих їм трьох днів – тепер їх змусить це зробити суд.
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