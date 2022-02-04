"На знак єднання нації і задля захисту української землі": монумент "Батьківщина-Мати" підсвітили жовто-блакитними кольорами
У п'ятницю, 4 лютого, найвищий монумент України "Батьківщина-Мати" у Києві підсвітили кольорами державного прапора
Про це у Facebook написав міністр культури й інформаційної політики України Олександр Ткаченко.
"Батьківщина-Мати" начебто вкрилася у жовто-блакитне вбрання. Найвищий монумент України підсвітили кольорами державного прапора на знак єднання нашої нації, задля захисту української землі", - написав міністр.
Ткаченко повідомив, що жовто-блакитними кольорами монумент буде підсвічений 4 лютого з 19:00 до 00:00. Він зазначив, що подія відбувається за ініціативи Міністерства культури та інформаційної політики України та Національного музею історії України у Другій світовій війні.
"Ми - українці - вміємо об'єднуватися заради миру. І ми вдячні, що у багатьох країнах світу підтримують наші зусилля по стримуванню агресора. Прапор - символ нашої незалежності та незламності. Запрошую всіх подивитися. Враження - неймовірні. Як і відчуття гордості за нашу країну!", - написав Ткаченко.
Водночас у пресслужбі Мінкульту повідомляють, що під час цієї акції проходить конкурс.
"Беріть участь у розіграші книги про кращі місця для подорожей Україною", - йдеться у повідомленні.
Щоб взяти участь у конкурсі, потрібно:
- сфотографувати підсвічену у національні кольори "Батьківщину-Мати" з будь-якої точки;
- викласти фото у соціальні мережі з хештегом #UAразом.
Переможця визначать випадковим чином за допомогою спеціальної програми.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.99
Купівля 27.99Продаж 28.29
-
EUR
Купівля 31.92Продаж 32.4
- Актуальне
- Важливе