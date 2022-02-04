"На знак єднання нації і задля захисту української землі": монумент "Батьківщина-Мати" підсвітили жовто-блакитними кольорами

Про це у Facebook написав міністр культури й інформаційної політики України Олександр Ткаченко.



"Батьківщина-Мати" начебто вкрилася у жовто-блакитне вбрання. Найвищий монумент України підсвітили кольорами державного прапора на знак єднання нашої нації, задля захисту української землі", - написав міністр.





Ткаченко повідомив, що жовто-блакитними кольорами монумент буде підсвічений 4 лютого з 19:00 до 00:00. Він зазначив, що подія відбувається за ініціативи Міністерства культури та інформаційної політики України та Національного музею історії України у Другій світовій війні.

"Ми - українці - вміємо об'єднуватися заради миру. І ми вдячні, що у багатьох країнах світу підтримують наші зусилля по стримуванню агресора. Прапор - символ нашої незалежності та незламності. Запрошую всіх подивитися. Враження - неймовірні. Як і відчуття гордості за нашу країну!", - написав Ткаченко.





Водночас у пресслужбі Мінкульту повідомляють, що під час цієї акції проходить конкурс.

"Беріть участь у розіграші книги про кращі місця для подорожей Україною", - йдеться у повідомленні.

Щоб взяти участь у конкурсі, потрібно:

сфотографувати підсвічену у національні кольори "Батьківщину-Мати" з будь-якої точки;

викласти фото у соціальні мережі з хештегом #UAразом.

Переможця визначать випадковим чином за допомогою спеціальної програми.