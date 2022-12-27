На звільненій Снігурівщині Миколаївської області ексгумували тіла ще сімох мирних жителів
На деокупованій Миколаївщині в Снігурівській області правоохоронці ексгумували тіла сімох українців, яких через окупацію поховали з порушеннями
Про це інформує Національна поліція Миколаївщини.
"На звільненій від російських окупантів території Миколаївщини продовжуються стабілізаційні заходи, зокрема робота слідчих з ексгумації тіл померлих", - наголошують в пресслужбі.
Зокрема, в селі Центральне 82-річна жінка загинула внаслідок потрапляння російського снаряда у двір власного дому. Старенька перебувала на подвір’ї та отримала численні міно-вибухові травми. Через окупацію рашистів, родина поховала її поміж дерев у садку, поряд з домоволодінням.
У селі Вавілове на городі приватного будинку виявили поховання ще однієї 64-річної місцевої жительки, яка померла через хворобу. Її поховала сім'я самостійно, теж на території домівки.
Також у селі Любомирівка на подвір’ї дружина поховала чоловіка, який загинув через обстріли російських загарбників. Ще трьох - місцеві віднесли на кладовище.
З подвір'я місцевої виправної колонії правоохоронці ексгумували тіло. Засуджений помер через хворобу.
"Правоохоронці провели ексгумацію померлих та направили їхні тіла на судово-медичну експертизу. Після встановлення остаточної причини смерті тіла повернули родичам для перепоховання за усіма звичаями", - додають в НПУ.
- 10 листопада, стало відомо про звільнення Снігурівки Миколаївської області.
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