Про це інформує Національна поліція Миколаївщини.

"На звільненій від російських окупантів території Миколаївщини продовжуються стабілізаційні заходи, зокрема робота слідчих з ексгумації тіл померлих", - наголошують в пресслужбі.

Зокрема, в селі Центральне 82-річна жінка загинула внаслідок потрапляння російського снаряда у двір власного дому. Старенька перебувала на подвір’ї та отримала численні міно-вибухові травми. Через окупацію рашистів, родина поховала її поміж дерев у садку, поряд з домоволодінням.

У селі Вавілове на городі приватного будинку виявили поховання ще однієї 64-річної місцевої жительки, яка померла через хворобу. Її поховала сім'я самостійно, теж на території домівки.

Також у селі Любомирівка на подвір’ї дружина поховала чоловіка, який загинув через обстріли російських загарбників. Ще трьох - місцеві віднесли на кладовище.

З подвір'я місцевої виправної колонії правоохоронці ексгумували тіло. Засуджений помер через хворобу.

"Правоохоронці провели ексгумацію померлих та направили їхні тіла на судово-медичну експертизу. Після встановлення остаточної причини смерті тіла повернули родичам для перепоховання за усіма звичаями", - додають в НПУ.

10 листопада, стало відомо про звільнення Снігурівки Миколаївської області.

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