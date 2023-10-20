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Надмірна пітливість: причини та як з цим можна боротися

20 жовтня, 2023 п'ятниця
19:10
Здоров'я Дівчина

Підвищена пітливість, або гіпергідроз, може стати справжнім викликом, тому інформація щодо причин та методів подолання цієї проблеми може полегшити життя

Потовиділення - це фізіологічний процес за допомогою якого рідина, відома як піт, виділяється з потових залоз у шкірі. Цей процес служить одним із механізмів терморегуляції організму, допомагаючи йому підтримувати оптимальну температуру. Піт складається з води, солей, амінокислот та інших речовин. Його виділення може бути викликане фізичною активністю, стресом, а також іншими факторами.

Піт сам по собі не має запаху. Неприємний аромат виникає через взаємодію потових залоз з бактеріями на шкірі, які починають у вологому середовищі активно розмножуватись. Це викликає у людини дискомфорт та, навіть, може впливати на соціальне життя.

Фото: Freepik

Чому ми пітніємо та до чого тут гіпергідроз?

Потовиділення є важливим і природним механізмом для регуляції температури організму та виведення шкідливих речовин. Піт допомагає охолоджувати тіло під час фізичної активності або в умовах підвищеної температури навколишнього середовища.

Для організму потовиділення є ще досить важливим процесом, оскільки разом з потом виводяться токсини та інші шкідливі сполуки. З іншого боку, під час інфекційних та інших хвороб, виділення поту допомагає уникнути перегріву тіла, що може бути дуже небезпечним. Недарма під час інтоксикації та вірусних хвороб лікарі радять пити багато теплих напоїв, аби пітніти і виводити шкідливі речовини та знижувати температуру тіла.

Очищення шкіри за допомогою поту, має важливе значення для підтримання здоров'я шкіри та попередження проблем, таких як: вугрі, прищі та інші шкірні захворювання. Коли піт виводиться на поверхню шкіри, він відкриває пори і сприяє видаленню забруднень, зайвого себуму та інших відходів.

Однак важливо зазначити, що підвищена пітливість, яка з’являється тоді, коли немає на те очевидних фізіологічних причин, може вказувати на проблеми зі здоров'ям.

Гіпергідроз – це медичний термін, що вказує на надмірне потовиділення або пітливість людини, незалежно від фізичних факторів чи кліматичних умов. Важливою ознакою гіпергідрозу є те, що зазвичай надмірна пітливість спостерігається не всього тіла, а на окремих ділянка, таких як: пахви, долоні, стопи чи обличчя. Плями поту під пахвами навіть взимку, постійно вологі та холодні долоні, вічно мокрі шкарпетки – це саме ті ознаки, що можуть свідчити про локальний гіпергідроз. Згідно з даними медичного центру Smart Medical Center, гіпергідрозом страждає близько 5% населення планети.

Підвищена пітливість - це стан, що може виникнути як самостійне захворювання, або бути симптомом інших медичних станів, таких як гіпертиреоз (збільшення функції щитовидної залози) чи діабет. Тому, важливо вчасно звернутися до лікаря.

Фото: Freepik

Підвищена пітливість: фактори на які варто звернути увагу

Проблеми з ендокринною системою

Підвищена пітливість у жінок та чоловіків може бути симптомом різних проблем з гормонами. Ендокринна система включає в себе різні органи, такі як: щитовидна залоза, підшлункова залоза, надниркові залози та інші, які виробляють гормони для регулювання різних функцій організму.

Збільшення активності щитовидної залози, що супроводжується підвищеним рівнем гормонів щитовидної залози (тиреоїдних гормонів), може призводити до підвищеного потовиділення.

Цукровий діабет

У випадках цукрового діабету, особливо другого типу, підвищений рівень цукру в крові може впливати на роботу нервової системи, що регулює потовиділення. Зі свого боку, це може призводити до збільшеного потовиділення, особливо в ночі.

У разі великих коливань рівня цукру в крові, організм намагається вивести зайву глюкозу через механізм потовиділення.

Інфекції, онкологія

Інфекції можуть спричинити реакцію організму, що включає підвищення температури (лихоманку), яка призводить до збільшення потовиділення. Наприклад, грип, гостра респіраторна вірусна інфекція та інші, можуть супроводжуватися лихоманкою і підвищеним потовиділення.

Гіпергідроз може бути однією з ознак, яка спостерігається у хворих на рак. В деяких випадках, підвищене потовиділення може бути пов'язане з лімфомою або карциномою наднирників.

Неврологічні захворювання

Неврологічні стани, що стосуються розладів центральної нервової системи, можуть впливати на регулювання потовиділення. Один з прикладів такого розладу - це підвищене потовиділення при хворобі паркінсона, вегетосудинній дистонії.

Зазвичай гіпергідроз сприймається у контексті інших симптомів та обстежень. Якщо у вас є підозра на іншу серйозну медичну проблему, важливо звернутися до лікаря, який зможе провести докладний медичний огляд та зробити необхідні дослідження для точної діагностики та подальшого лікування, якщо це необхідно.

Як цьому можна зарадити?

Лікування гіпергідрозу може варіюватися в залежності від причин та важкості стану. Цими питаннями має займатися медичний працівник. Лікар може призначити ліки, які впливають на роботу потових залоз. Наприклад, антихолінергічні препарати можуть зменшити стимуляцію потових залоз нервовою системою.

Ботулінотерапія використовується не лише, аби розгладити зморшки, а також ефективно бореться з проблемою гіпергідрозу пахв та долонь. Введення ботуліну (відомого також як ботокс) під шкіру може блокувати сигнали нервів до потових залоз, зменшуючи потовиділення.

Фото: Freepik

Найбільш складний метод – хірургічне втручання. У важких випадках, коли інші методи не ефективні, можуть використовуватися хірургічні процедури, такі як симпатектомія (відсічення нервів, що стимулюють потові залози).

Як зменшити пітливість ніг, пахв та долонь самостійно?

  • Найпростіше - це спробувати спеціальні анти-транспіранти, які містять алюміній хлорид. Вони можуть бути ефективними для зменшення потовиділення та доступні у вигляді кремів, спреїв чи підстилок для взуття.
  • Носити більш вільний та зручний одяг, що не стискає тіло. Спробуйте обирати речі з натуральних матеріалів. Наприклад, кофтинки з бавовни та льону, а взуття - шкіряне. Також, існують спеціальні поглинальні устілки для взуття та антиперспірантні устілки для пахв.
  • Регулярно мийте та дезінфікуйте шкіру, особливо пахви та інші області з підвищеним потовиділенням. Використовуйте антисептичні мила та дезодоранти.
  • Уникайте гостро-пряних і гарячих страв. Відомо, що певні види їжі та напоїв можуть збільшувати потовиділення. Спробуйте не куштувати страви, що рясно приправлені спеціями, а також, алкоголь, каву та гарячі напої.
  • Зменште стрес, що призводить до збільшеного потовиділення. Практикуйте методи релаксації, такі як йога або медитація.

Фото: Freepik

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