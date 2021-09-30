Накопичувальні пенсії: у Нацкомісії з цінних паперів розповіли, як гарантуватимуть захист вкладів

Про це повідомляє Урядовий портал.



За словами члена НКЦПФР Юрія Бойка, створення механізму гарантування вкладів у недержавних пенсійних фондх залежатиме від того, яку модель накопичувальної пенсії обере Україна.



"Якщо дивитись на міжнародний досвід, то на всіх ринках працюють різні моделі. Однак, коли ми говоримо про гарантії, то на мою думку, тут доречніше розглядати систему ризиків. Вона є більш масштабною. Це комплекс заходів, починаючи як з системи функціонування інфраструктури, яка має забезпечити гарантії, так і самої форми гарантій, які між собою тісно пов'язані", - цитує пресслужба слова Бойка.



Зазначається, що існує три форми захисту від інвестиційного ризику: відмова від механізму гарантій з використанням інструментів фінансового ринку, наприклад, похідних цінних паперів; використання гарантій повернення; створення резервних фондів у самому пенсійоному фонді, так і на рівні компаній з управління активами.



У пресслужбі додали, що у світовій практиці зустрічаються такі форми гарантій, як гарантія повернення капіталу, гарантія фіксованої дохідності, а також інфляційно-орієнтована або індексно-орієнтована гарантія, яка забезпечує дохідність на рівні індексу споживчих цін; щорічна номінальна гарантія та плаваюча гарантія.



Водночас, у пресслужбі зауважили, що кожен з таких видів гарантій має свою ціну. За них в результаті розраховуються платники податків (у випадку держгарантій), або учасники системи (у вигляді недоотриманої дохідності власних інвестицій). Чим більший обсяг покривається гарантією, тим вона дорожча.



При цьому Бойко додав, що сьогодні для пенсійних накопичень передбачена чітка структура, куди саме можуть бути вкладені пенсійні кошти. Наразі, за його словами, проблема саме з фінансовими інструментами, оскільки єдиним придатним фінансовим інструментом для вкладення пенсійних коштів є облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Комісія ж працює над наданням широкого спектру ефективних фінансових інструментів, які будуть використовуватися для формування якісного портфелю пенсійних інвестицій.

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