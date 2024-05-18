У США суд ув'язнив на 30 років нападника на чоловіка ексспікера Палати представників Ненсі Пелосі
17 травня Девіда ДеПейпа, чоловіка, який увірвався в будинок колишнього спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі у 2022 році та напав на її чоловіка з молотком, засудили до 30 років ув'язнення
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що під час політично вмотивованого нападу Девід ДеПейп силою проник у будинок Пелосі в Сан-Франциско рано вранці 28 жовтня 2022 року, лише за тиждень до виборів до Конгресу того року. На той момент Пелосі, спікер Палати представників, перебувала у Вашингтоні.
ДеПейп, який, за словами прокурорів, керувався ультраправими теоріями змови, відомими як QAnon, визнав у судових свідченнях, що мав намір взяти Пелосі в заручники.
44-річний ДеПейп зіткнувся з чоловіком Пелосі, Полом, і вдарив його молотком по голові, перш ніж поліція, яку викликали на місце події, змогла приборкати нападника. У листопаді суд присяжних визнав ДеПейпа винним у спробі викрадення федерального офіцера та нападі на найближчого родича федерального офіцера.
82-річний Пол Пелосі отримав переломи черепа та інші травми, які продовжували впливати на нього, як він описав у листі до судді перед винесенням вироку. На додаток до запаморочення та металевої пластини, яка залишається в його голові, Пелосі сказав, що він бореться з рівновагою та має постійне пошкодження нерва лівої руки.
В окремому листі Ненсі Пелосі, демократка, яка була першою жінкою, обраною спікером Палати представників, закликала суддю призначити "дуже тривале" покарання.
Прокуратура звернулася до окружного судді США Жаклін Скотт Корлі у федеральному суді Сан-Франциско з проханням засудити ДеПейпа, громадянина Канади, який нелегально проживає в США, до 40 років ув'язнення.
У заяві після винесення вироку речник Пелосі сказав: "Сім’я Пелосі не може пишатися своїм батьком та його величезною мужністю, яка врятувала своє життя в ніч нападу та свідчила у цій справі".
- 28 жовтня на чоловіка Ненсі Пелосі Пола вдома напав незнайомець. Після цього Пол Пелосі опинився в лікарні.
- 8 листопада Ненсі Пелосі сказала, що нещодавній напад зловмисника на її будинок у Каліфорнії та поранення чоловіка позначиться на рішенні щодо подальшої політичної кар’єри.
- Девід ДеПейп, якого звинувачують у замаху на чоловіка спікера палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі Пола, зізнався, що планував напади на низку відомих у США людей.
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