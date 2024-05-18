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OPINION

Навіщо Путін літав до Китаю

Ростислав Демчук
18 травня, 2024 субота
10:06
Погляд Ростислав Демчук
Зміст

Як говориться, не солоно сьорбнувши, Володимир Путін повернувся з Пекіна в Москву. Окрім політичних заяв, спільних комюніке про стратегічну взаємодію ... - в сухому залишку "нуль"

"Путін і Сі Цзіньпін підписали меморандум про поглиблення партнерства та стратегічної співпраці". А що таке "меморандум"? Це не договір, не угода, не контракт і навіть не домовленість. Це порожні слова! А що на практиці?

Домовитись про завершення проєкту "Сила Сибири - 2" не вдалось. Ба, щобільше! Пекін вимагає дисконт на нафту, яка проходить трубопроводом "Сила Сибири - 1" і яка й так закуповується Китаєм на 40% дешевше, ніж вона коштує на світовому ринку. Крім того, Китай не зможе оплачувати будь-який товар, продукт з Росії (в тому числі й нафту) в доларах США, євро, фунтах, чи єнах... Виключно в китайських юанях.

Але навіть для розрахунків з Росією в китайських юанях доведеться створювати нову систему банківських розрахунків. А оскільки Китай не може і не має бажання платити Росії в рублях (бо вони йому непотрібні), Російські банки змушені закуповувати у Китаю юані. Ось і все! Росія потрапляє в китайську пастку і стає цілком фінансово залежною від Китаю і китайських юанів.

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Тепер звертаємось до конкретних фактів! Китай зупинив 80% платежів із Росією: ситуація швидко погіршується...

Тиск через можливі нові американські санкції призвів до уповільнення торгових операцій між Росією та Китаєм. Фактично з боку Китаю зупинено до 80% платежів із РФ. У відповідь на загрозу китайські експерти пропонують використовувати дрібні банки для фінансових операцій, створення нових фінансових інститутів для торгівлі з Росією та розробку двосторонніх платіжних систем, однак і такий варіант обіцяє багато проблем.

Щоб вирішити ситуацію, що склалася, китайські підприємці звертаються до регіональних банків, не пов'язаних із Заходом, але навіть тут вони стикаються із затримками та складнощами. Це призводить до відмови деяких компаній від роботи з Росією через проблеми з платежами. Китайські підприємці, які намагаються працювати з Росією, місяцями чекають на відкриття рахунків у банках, навіть дрібних, що дуже ускладнює економічну діяльність.

***

І вишенька на тортик! МЗС Китаю озвучив офіційну позицію щодо формули миру між Росією й Україною: "Китай закликає Москву до повного виведення російських військ з окупованої території України, без цього жодне політичне врегулювання і припинення війни неможливе".

Джерело

Про автора. Ростислав Демчук, журналіст, експерт з євроатлантичних питань

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Економіка
Росія
Китай
газ
Володимир Путін
нафта
санкції проти Росії
Війна з Росією
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