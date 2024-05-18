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На Одещині вночі ППО знищила ворожий БПЛА, зранку росіяни атакували регіон балістикою

18 травня, 2024 субота
12:01
Війна з Росією Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
Зміст

Уночі суботи, 18 травня, сили протиповітряної оборони знищили російський розвідувальний дрон над територією Одеської області. Уже зранку окупанти завдали ракетного удару по регіону

Про це інформують Сили оборони півдня України.

Зазначається, що протягом ночі протиповітряною обороною півдня України знищено розвідувальний БПЛА "Орлан-10" на Одещині.

Крім того, сили оборони півдня ліквідували ще й ударний БПЛА типу Shahed-136/131 на Миколаївщині.

Водночас уранці, близько 06:00, російські окупанти знову завдали удару по Одещині балістичною ракетою. Попередньо, росіяни використали для удару "Іскандер-М".

  • За даними Повітряних сил, цієї ночі російські окупанти запустили всього 13 ударних БПЛА типу "Шахед" по території України. Сили ППО ліквідували усі повітряні цілі.
Теги:
ППО
Одещина
безпілотник
ракетний удар
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