На Одещині вночі ППО знищила ворожий БПЛА, зранку росіяни атакували регіон балістикою
Уночі суботи, 18 травня, сили протиповітряної оборони знищили російський розвідувальний дрон над територією Одеської області. Уже зранку окупанти завдали ракетного удару по регіону
Про це інформують Сили оборони півдня України.
Зазначається, що протягом ночі протиповітряною обороною півдня України знищено розвідувальний БПЛА "Орлан-10" на Одещині.
Крім того, сили оборони півдня ліквідували ще й ударний БПЛА типу Shahed-136/131 на Миколаївщині.
Водночас уранці, близько 06:00, російські окупанти знову завдали удару по Одещині балістичною ракетою. Попередньо, росіяни використали для удару "Іскандер-М".
- За даними Повітряних сил, цієї ночі російські окупанти запустили всього 13 ударних БПЛА типу "Шахед" по території України. Сили ППО ліквідували усі повітряні цілі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.37 Купівля 39.37Продаж 39.91
- EUR Купівля 42.65Продаж 43.36
- Актуальне
- Важливе