На Одещині вночі ППО знищила ворожий БПЛА, зранку росіяни атакували регіон балістикою

Про це інформують Сили оборони півдня України.

Зазначається, що протягом ночі протиповітряною обороною півдня України знищено розвідувальний БПЛА "Орлан-10" на Одещині.

Крім того, сили оборони півдня ліквідували ще й ударний БПЛА типу Shahed-136/131 на Миколаївщині.

Водночас уранці, близько 06:00, російські окупанти знову завдали удару по Одещині балістичною ракетою. Попередньо, росіяни використали для удару "Іскандер-М".