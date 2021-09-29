Накопичувальні пенсії: у Нацкомісії з цінних паперів розповіли, як гарантуватимуть захист вкладів

Про це повідомляє Урядовий портал.



За словами члена НКЦПФР Юрія Бойка, створення механізму гарантування вкладів у недержавних пенсійних фондах (НПФ) залежатиме від того, яку модель вибере для себе Україна.



"Якщо дивитись на європейський та міжнародний досвід, то на всіх ринках працюють різні моделі. Однак, коли ми говоримо про гарантії, то на мою думку, тут доречніше розглядати систему ризиків. Вона є більш масштабною. Це комплекс заходів, починаючи як з системи функціонування інфраструктури, яка має забезпечити гарантії, так і самої форми гарантій, які між собою тісно пов’язані", - цитує пресслужба слова Бойка.



Так, за інформацією відомства, є три форми захисту від інвестиційного ризику: відмова від механізму гарантій з використанням інструментів фінансового ринку, наприклад похідних цінних паперів; використання гарантій повернення, надані третіми особами; створення резервних фондів як у самому НПФ, так і на рівні компаній з управління активами.



У світовій практиці також використовують гарантії повернення капіталу, гарантії фіксованої дохідності, інфляційно-орієнтовану або індексно-орієнтовану гарантію, а також поточну номінальну і плаваючу гарантії.



При цьому у пресслужбі зазначили, що гарантії не бувають безоплатними і чим більший обсяг ними покривається, тим вони дорожче. В кінцевому результаті за них сплачують або платники податків, або учасники системи у вигляді недоотриманої дохідності власних інвестицій.

Бойко додав, що сьогодні передбачена чітка структура, куди саме можуть бути вкладені пенсійні кошти. Наразі проблема існує саме з фінансовими інструментами, оскільки єдиним придатним інструментом для вкладення пенсійних коштів є облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). За його словами, НКЦПФР наразі працює над наданням ринкам капіталу широкого спектру ефективних фінансових інструментів, які будуть використовуватися для формування якісного портфелю пенсійних інвестицій.