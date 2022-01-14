Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Кримінал Намагався ввезти контрабанду з ЄС на понад 5 млн грн: СБУ затримала зловмисника із санкційного списку РНБО

Намагався ввезти контрабанду з ЄС на понад 5 млн грн: СБУ затримала зловмисника із санкційного списку РНБО

14 січня, 2022 п'ятниця
15:06
Кримінал

В Києві викрили контрабандистів, які намагалися незаконно ввезти до України з ЄС 75 тонн одягу

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Організатором оборудки був українець, який з квітня 2021 року перебуває в санкційних списках РНБО. Він зі спільниками в київському тіновому офісі розробив план регулярних "постачань" до України брендового одягу, взуття і тканин.

Зловмисники намагалися незаконно ввезти до країни через митний пункт пропуску партію товарів. У документах вони вказали хибну інформацію про найменування й вартість вантажу, щоб мінімізувати митні платежі.

Різниця між митними зборами та сумою, яку збиралися заплатити контрабандисти, склала понад 5 млн грн.

Під час обшуків правоохоронці вилучили печатки, зокрема підсанкційних підприємств, фінансово-господарську документацію, магнітні носії інформації з підтвердженням протиправної діяльності, записи з чорновою бухгалтерією.

Зараз у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) Кримінального кодексу України, триває слідство для притягнення до відповідальності всіх причетних до протиправної діяльності осіб. Учасникам незаконної оборудки повідомлять про підозру.
 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
ЄС
санкції
затримання
СБУ
контрабанда
одяг
Читайте також:
11 січня, 2022 вiвторок
"Навіщо вторгнення, якщо є дешевші заходи": експерт назвав цілі РФ у ескалації на кордоні України
путин шойгу автомат
12 січня, 2022 середа
"Путін тепер не відчуватиме спокійний тил": екснардеп Іллєнко припустив, що РФ втрачатиме ресурси через намагання контролювати Казахстан
російські танки
12 січня, 2022 середа
"По декілька потягів на тиждень або навіть на день": Росія відправляє техніку зі Східного військового округу в західному напрямку, - розслідувачі СІТ
Київ
+3
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.84
    Купівля 27.84
    Продаж 28.12
  • EUR
    Купівля 31.77
    Продаж 32.21
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
14 січня
18:22
Операція "Павутина": поліція відкрила 20 кримінальних справ по всій Україні за створення дитячого порно
18:01
МОЗ
В Україні у 2022 році на лікування орфанних захворювань виділили 2,8 млрд грн
17:59
Олег Данченко
"Зоря" орендувала футболіста, який покинув чемпіонат України заради Росії
17:57
COVID
Німеччина зафіксувала новий рекорд захворюваності на COVID-19
17:52
Туреччина і Вірменія
Вперше за понад 10 років: Туреччина і Вірменія провели переговори про нормалізацію відносин
17:41
окупанти на Донбасі
Окупанти обстріляли українські позиції поблизу Водяного
17:39
Юлія Джима
Жіноча збірна України з біатлону фінішувала у топ-10 естафети Кубка світу
17:35
таксисти
Таксисти не проти РРО, бо сподіваються отримати простіші умови на ринку, - голова Асоціації
17:30
Закупили неякісне обладнання для української бронетанкової техніки: СБУ ліквідувала злочинну схему
17:21
Ексклюзив
Кожна влада в Україні хоче контролювати правоохоронні органи, а токсичні персонажі готові "працювати" з будь-якими керівниками, - політтехнолог Голобуцький
17:14
Петро Порошенко
Politico: Порошенко буде боротися з російською агресією та закидає Зеленському політичну помсту
17:13
Антон Силуанов
В уряді РФ заявили, що "економіка витримає" нові санкції Заходу
17:12
весілля Дзідзьо
В Україні за 2021 рік одружилися 200 тис. пар, майже 30 тис. розлучилися
17:11
Єрмак: Зеленський запропонував Байдену провести тристоронню відеозустріч із Путіним
17:06
Йеппе Кофод
Очільник МЗС Данії приїде в Україну: планує відвідати лінію розмежування в зоні ООС та обговорити протидію агресії РФ
16:59
Суд Стахів
Суд продовжив досудове розслідування справи антивакцинатора Стахіва
16:50
Google
Відкриття в Україні офісів Facebook, Google та YouTube: петиція набрала 25 тис. підписів, її має розглянути президент
16:40
Ані Лорак
"Хвойда-тур": Кондратюк про плани Ані Лорак приїхати з Росії на гастролі в Україну
16:37
Порошенко
Суд обиратиме запобіжний захід Порошенку об 11:00 у понеділок, розглядатимуть арешт, - ДБР
16:30
Google
Витратять $1 млрд: Google купує офісну будівлю у центрі Лондона
16:26
Закарпаття, крокуси
На Закарпатті сейсмологи два дні поспіль фіксують землетруси
16:20
НАТО
Україна та НАТО підпишуть угоду про посилення кіберспівробітництва
16:20
Габріелюс Ландсбергіс
"Українці виграли битву за євровибір у 2014 році і платять високу ціну": Литва заявила, що терпимість Заходу стимулює РФ до подальшої агресії
16:16
Ексклюзив
Іван Капсамун
"Націлені поглинути нас або завоювати": журналіст Капсамун назвав екзистенційним питання України для Кремля
16:14
Зображення Землі з українського супутника, виведеного на орбіту Space X, передаватиме апаратура, створена у Львові
16:13
Російські хакери
"Напад на Україну": Центр стратегічних комунікацій пов'язав масштабну кібератаку з поразкою РФ на переговорах зі США і НАТО
16:02
газ
Міненерго: 17 січня відбудуться перші торги "пільговим" газом для виробників
15:59
Дерек Чісора
Екссуперник Усика Чісора зробив невтішний для українця прогноз на повторний бій з Джошуа
15:56
Експосол Польщі: кібератака на урядові сайти - чергова спроба РФ зруйнувати українсько-польські стосунки
15:53
На Дніпропетровщині внаслідок зіткнення загорілися автобус і легковик: одна людина загинула, двоє госпіталізовані
15:40
Ігор Танчин фейсбук
Політолог Ігор Танчин про арешт Порошенка: "Психологія артистів, як і дурачків, – непередбачувана"
15:37
Інфографіка
Шевченко, США та Друга світова війна: Вікіпедія назвала найпопулярніші статті в Україні у 2021 році
15:34
Україна прапор
Внаслідок поганих погодних умов: у Києві приспустили Головний прапор України
15:26
На Київщині вантажівка протаранила легковик і в'їхала в будинок: госпіталізовано літнього "Діда Мороза"
15:25
МЗС Польщі
МЗС Польщі засудило кібератаку проти України
15:15
Молдова
Молдова з 17 січня спрощує правила в'їзду
15:12
Борис Гризлов
Путін призначив Гризлова послом у Білорусі
15:06
Європарламент
Вибори нового лідера Європарламенту відбудуться 18 січня
15:04
Михайло Забродський
"Європейська Солідарність" внесла у Верховну Раду законопроект про підвищення грошового забезпечення та виплат на житло для військових – генерал Забродський
14:59
Ріккардо Калафіорі
Шевченко отримав у "Дженоа" ще одного футболіста
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV