Намагався ввезти контрабанду з ЄС на понад 5 млн грн: СБУ затримала зловмисника із санкційного списку РНБО

Про це повідомляє пресцентр СБУ.



Організатором оборудки був українець, який з квітня 2021 року перебуває в санкційних списках РНБО. Він зі спільниками в київському тіновому офісі розробив план регулярних "постачань" до України брендового одягу, взуття і тканин.



Зловмисники намагалися незаконно ввезти до країни через митний пункт пропуску партію товарів. У документах вони вказали хибну інформацію про найменування й вартість вантажу, щоб мінімізувати митні платежі.



Різниця між митними зборами та сумою, яку збиралися заплатити контрабандисти, склала понад 5 млн грн.



Під час обшуків правоохоронці вилучили печатки, зокрема підсанкційних підприємств, фінансово-господарську документацію, магнітні носії інформації з підтвердженням протиправної діяльності, записи з чорновою бухгалтерією.



Зараз у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) Кримінального кодексу України, триває слідство для притягнення до відповідальності всіх причетних до протиправної діяльності осіб. Учасникам незаконної оборудки повідомлять про підозру.



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