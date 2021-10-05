Напад на журналістів "Схем" у кабінеті голови "Укрексімбанку": міністр Марченко заявив, що ЗМІ мають право на будь-які запитання
Керівництво "Укрексімбанку", який належить державі, мало зробити все, для недопущення конфлікту з журналістами проєкту "Схеми"
Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко у коментарі Інтерфакс-Україна.
"Треба зробити максимум для того, щоб вихід із конфлікту був знайдений справедливий і з повною повагою до цінностей свободи слова", - сказав він.
Марченко додав, що його неприємно здивувала ця ситуація.
"Я вважаю, що будь-які конфлікти з журналістами неприпустимі. Журналісти мають право і повинні ставити будь-які запитання, а всі представники держави зобов'язані і мають відповідати настільки, наскільки це можливо", - наголосив міністр.
Він повідомив, що запросив всю інформацію про інцидент.
"Має бути і реакція правоохоронців, оскільки журналісти подали заяву", - додав Марченко.
- Нагадаємо, на знімальну групу програми "Схеми" здійснили напад під час інтерв'ю з головою "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером прямо в його кабінеті.
- В "Укрексімбанку" напад на журналістів "Схем" у кабінеті голови правління Євгенія Мецгера пояснили "незаконним заволодінням банківською таємницею".
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