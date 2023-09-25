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Нардепи кількох партій імітують присутність на засіданнях Ради, - рух "ЧЕСНО"

25 вересня, 2023 понедiлок
19:12
Суспільство Верховна Рада

Деякі нардепи українських партій, імітуючи присутність на робочому місці, вставляють картки у слот, але протягом засідання не голосують

Про це повідомив рух "ЧЕСНО" у дослідженні.

Згідно з дослідженням, від початку 2022 року і до середини вересня 2023-го у Верховній Раді 665 рази депутати вставляли персональну картку нардепа у слот на робочому місці, але протягом усього засідання жодних дій не відбувалося й система відображала статус "не голосував".

Найбільше випадків пасивного голосування зафіксовано серед депутатів партії "Слуга Народу" (237 фактів), на другому місці група "За майбутнє" (115 фактів) та "Батьківщина" (85 фактів). Найменша кількість таких випадків серед депутатів партії "Європейська солідарність" (12 фактів) та групі "Довіра" (27 фактів).

За відсотком від загальної чисельності партії найбільше карток нардепів, які протягом одного засідання хоч раз "не голосували" від початку 2022 року, у групі "За майбутнє" (94%), фракції "Батьківщини" (83%) та групі "Відновлення України" (76%). Найменше — серед позафракційних (46%), у групах "Довіра" (56%) та ПЗЖМ (56%).

Нардеп Сергій Рудик від групи "За майбутнє" лідирує за кількістю випадків пасивного голосування в індивідуальному розподілі  (18 засідань). З 13 березня 2022 року Рудик перебуває на військовій службі. 

Серед позафракційних нардепів, чия картка була у слоті протягом усього засідання і "не голосувала", заступниця голови Верховної Ради від "Батьківщини" Олена Кондратюк. Торік її картка на чотирьох засіданнях була у слоті, але зі статусом "не голосувала", а на відео засідань парламенту її також немає на робочому місці.

За аналізом голосувань від початку 2022 року виявлено 59 випадків, коли картка нардепа була у слоті під час сигнального голосування і мала статус "не голосував", а потім її дістали і до кінця засідання статус був "відсутній". Найбільше випадків таких імітацій у фракції "Слуга Ннароду" (22 факти), а також опозиційної фракції "Батьківщина" та "Європейська солідарність" (по 9 фактів).

"Враховуючи досить часті випадки наявності персональних карток депутатів саме під час сигнального голосування, можемо також припустити, що одна із причин -  намагання забезпечити кворум для відкриття засідання Ради. Однак і в цьому випадку незрозуміло, чому це роблять вибірково і не розставляють картки, скажімо, за нардепів-утікачів або депутатів із підозрами", - наголошує лідерка Руху ЧЕСНО Віта Думанська.

"Таке явище не узгоджено жодним нормативно-правовим актом, бо картка для голосування депутата є персональною і не передається стороннім особам для будь-яких дій. Народному обранцю виборці шляхом голосування делегують повноваження на визначений термін представляти їхні інтереси в парламенті, і він не може далі делегувати їх третім особам", - наголошує рух ЧЕСНО.

  • Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук розповів, які народні депутати регулярно не відвідують засідання Ради.

Україна
Верховна Рада
Батьківщина
ВРУ
Слуга народу
Європейська солідарність
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