Про це в ефірі Еспресо заявив військовий аналітик В'ячеслав Целуйко.

"Кампанія на Півдні розвивається достатньо повільно. ЗСУ перемелюють російську армію. Ця кампанія почалась раніше, ніж на Харківщині. Це могло призвести до того, що російські стратегічні резерви були перекинуті туди й потім, коли вдалось відтягнути на себе супротивника, ЗСУ почали свій наступ на Харківщині", - сказав він.

Целуйко зазначив, що на Херсонщині стан росіян достатньо важкий.

"Вони відрізані від забезпечення, тому перемелювати їх дуже зручно. Можливо, така тактика була обрана на цьому напрямку. На Харківщині ми бачимо більш стрімкі наступальні кампанії. Супротивник оточується, він змушений покидати укріплені позиції, бо його відрізають від постачання. Кидає техніку, озброєння, величезну купу боєприпасів. Кампанії на Херсонщині й на Харківщині дещо відрізняються", - підсумував аналітик.