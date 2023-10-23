Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Нацбанк відмовився від фіксованого курсу. Що змінилось?

Нацбанк відмовився від фіксованого курсу. Що змінилось?

Анна Родічкіна
23 жовтня, 2023 понедiлок
07:05
Погляд курс валют

З 3 жовтня Національний банк змінив політику фіксованого обмінного курсу на режим так званої керованої гнучкості. Тобто регулятор курс відпустив, але недалеко. Минуло понад три тижні – що змінилося?

Про що в тексті:

  • Як гривня відреагувала на відмову від фіксованого курсу?
  • Чи збільшив регулятор викуп валюти?
  • На що може вплинути перехід до нової курсової політики?
  • Чого чекати від гривні далі?

Як гривня відреагувала на відмову від фіксованого курсу?

Минуло три тижні і гривня відреагувала на зміну політики НБУ дуже очікувано. Курс долара фактично залишився на тому ж рівні, коментує Еспресо Марія Томіліна, економістка Центру економічних стратегій.

Станом на 19 жовтня торги на міжбанківському ринку відкрилися на рівні 36,60−36,62 грн за долар.

Національний банк вдався до фіксованого курсу з початку повномасштабної війни Росії проти України. Тобто офіційний курс визначався директивно, а не на основі торгів на міжбанківському ринку.  З кінця липня минулого року НБУ утримував долар на рівні 36,57 грн за долар. 

"Гривня очікувано залишилась на тому ж рівні через присутність НБУ на валютному ринку", – пояснює вона.

Ще оголошуючи про перехід до нового режиму, центробанк заявляв, що не відпускає курс у вільне плавання. Натомість регулятор зобов’язався згладжувати коливання на валютному ринку за допомогою продажу або викупу валюти з ринку.

У такий спосіб Нацбанк не дозволить ні сильного укріплення, ні значного знецінення гривні одномоментно.

Чи збільшив регулятор викуп валюти?

Протягом перших днів після переходу до режиму керованої гнучкості НБУ на згладжування курсових коливань витратив близько $1,15 млрд. Це у 2-3 рази більше ніж у серпні-вересні 2023 року. При цьому, майже половина цієї суми регулятор продав у перший день переходу до нової курсової політики.

"Чи багато це? Однозначно так. Але чи завеликою є ця плата за відмову від фіксації курсу та уникнення кризових наслідків від тривалого збереження цього режиму? Точно ні. Особливо, якщо подивитися на інтервенції НБУ в кризові періоди в минулому", – зазначив голова Нацбанку Андрій Пишний, коментуючи журналістам обсяги викупу валюти з ринку в перші дні нової політики.

Андрій Пишний

Андрій Пишний.
Фото: фейсбук-сторінка Андрія Пишного

Він зазначив, що з кожним днем обсяг інтервенцій центробанку з продажу валюти знижувався.

"Попри перехід НБУ до гнучкого курсу, стабільність гривні залишатиметься пріоритетом регулятора у наступні кілька місяців", – каже в коментарі для Еспресо Віталій Ваврищук, голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU.

Значна та швидка девальвація чи високі коливання офіційного курсу підірвали би довіру до гривні з боку бізнесу та українців та спровокували би купівлю іноземної валюти у значних обсягах, вважає він.

"НБУ має достатньо ресурсів, щоб утримувати ситуацію на валютному ринку під повним своїм контролем. Резерви НБУ близькі до $40 млрд і значно перевищують довоєнний рівень. Такий рівень еквівалентний більше ніж п’яти місяцям майбутнього імпорту. Можливі проблеми із надходженням фінансової допомоги від США унеможливлять подальше нарощування резервів НБУ. Але якщо допомога від інших партнерів надходитиме в поточних обсягах, то і суттєвого зниження резервів НБУ очікувати не варто", – пояснює Віталій Ваврищук.

На що може вплинути перехід до нової курсової політики?

Фіксований обмінний курс допоміг вітчизняній економіці у перші часи повномасштабного вторгнення Росії. Він став "ліками" від значних шоків, своєрідним маяком для бізнесу. Але тривале утримання курсу на фіксованому рівні може послабити економіку, зазначив Пишний. Це створює ризики і валютні дисбаланси, "підвішує" вітчизняний експорт.

Новий режим посилить стійкість української економіки та валютного ринку, сприятиме кращій її адаптації до внутрішніх та зовнішніх шоків, вважає Марія Томіліна.

На її думку, з часом центробанк зможе повернутися до того, щоб знову ставити собі за орієнтир утримання інфляції на оптимальному рівні, а не курс. Так це було до початку повномасштабної війни Росії проти України.

“Не менш важливо, що керована гнучкість стане важливою передумовою для повернення до інфляційного таргетування в майбутньому”, – каже Томіліна.

У довгостроковій перспективі гривня може ослабнути, але вплив на ціни можливої керованої девальвації буде помірним, вважає Віталій Ваврищук.

"Очевидно, здорожчає імпорт, проте його частка у споживчому кошику відносно невелика. Тож помірне здешевлення гривні не матиме визначального впливу на інфляцію’", – зазначає голова департаменту макроекономічних досліджень ICU.

Віталій Ваврищук

Віталій Ваврищук.
Фото: фейсбук-сторінка НБУ

Чого чекати від гривні далі?

Незабаром НБУ за допомогою валютних інтервенцій буде контролювати курс на міжбанку для того, щоб не дозволити різкої девальвації або ревальвації гривні. А от подальші його кроки залежатимуть до того, чи знижуватиметься інфляція, чи буде достатньо резервів для утримання курсової стійкості, а також від фінансової стабільності банків, вважає Томіліна.

"Якщо всі ці показники будуть в нормі, то в майбутньому НБУ продовжуватиме помʼякшувати валютні обмеження і таким чином переходити до більшої гнучкості курсу, де вартість гривні формується шляхом попиту і пропозиції на неї як це було до 24 лютого 2022 року", – каже вона.

Своєю чергою, в ICU очікують лише символічного здешевлення гривні до кінця 2023 року. Воно не створить ризиків для економічної стабільності, проте дозволить учасникам ринку поступово адаптуватися до нових реалій.

Зазираючи у більш віддалене майбутнє – у 2024 та 2025 роки – варто очікувати поступової та керованої девальвації гривні. Темпи девальвації, ймовірно, будуть близькими до дохідності гривневих депозитів, говорить Віталій Ваврищук.

"Так НБУ міг би забезпечити умови, за яких дохідність гривневих та доларових інструментів заощаджень буде співставна", – пояснює він.

Це допомогло би уникнути масового скуповування українцями доларів.

"Для цього НБУ утримуватиме облікову ставку на високому рівні у реальному вимірі у наступні кілька років", – підсумовує Ваврищук.

Поточний прогноз обмінного курсу від ICU на кінець 2024 року – на рівні 42 грн за долар. 

Міжнародний валютний фонд очікує, що середньорічний курс за 2023 рік складе 37,5 грн за долар, а в 2024-му - 41,4 грн за долар. Такий же курс долара Міністерство фінансів заклало в проєкт державного бюджету на наступний рік.

Статті
Новини
НБУ
курс долара
курс валют
курс гривні
курс євро
Економіка
Читайте також:
Авдіївка
21 жовтня, 2023 субота
Якщо росіяни зможуть узяти Авдіївку, то рухатимуться в напрямку окупації всієї Донеччини, - військексперт Киричевський
Іран Росія
21 жовтня, 2023 субота
У Ірані заявили, що експортуватимуть автомобілі до Росії та Білорусі
Віталій Портников
Автор Віталій Портников
22 жовтня, 2023 неділя
Росіяни гинуть під Авдіївкою. Колонка Віталія Портникова
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.38
    Купівля 37.38
    Продаж 38.11
  • EUR
    Купівля 39.7
    Продаж 40.63
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
23 жовтня
07:16
Олександр Новіков
З реєстру корупціонерів зникнуть 10 тис. осіб, якщо Зеленський підпише зміну закону про запобігання корупції, - НАЗК
06:57
на фото військові ЗСУ
Для компенсації втрат особового складу РФ перекидає війська на Авдіївський напрямок, - ISW
00:55
посольсто Німеччини
Понад €5 млрд на допомогу Україні зникли у німецькому бюджеті, - Bild
00:26
Канада
"Високий ступінь впевненості": міністр оборони Канади заявив, що Ізраїль не завдав удару по лікарні в Газі
2023, неділя
22 жовтня
23:42
Максим Жорін
Ні вдень, ні вночі бої не вщухають: заступник командира 3-ї ОШБ Жорін про ситуацію поблизу Бахмута
23:39
На фото: Педді Косгрейв
Гендиректор найбільшої в Європі техконференції Web Summit пішов у відставку через коментарі про Ізраїль та ХАМАС
23:25
Оновлено
російський військовий корабель
Росіяни удень збільшили кількість кораблів у Чорному морі
23:05
Оновлено
Атака дронів на Київ, Shahed, шахеди, ППО
На Київщині літали російські дрони, працюєвала ППО
22:59
Наталія Гуменюк
Гуменюк розкрила задачу ЗСУ на лівобережжі Херсонщини
22:29
Папа Франциск
Папа Римський заявив, що всі війни у світі є поразкою і знищенням людського братерства
22:09
Ексклюзив
Микола Княжицький
"Це декларація, яка не несе за собою жодних наслідків": Княжицький про ухвалений у першому читанні урядовий законопроєкт про заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ
22:00
Ексклюзив
Зима буде важкою, очікуються удари по інфраструктурі, - представник ГУР Юсов
21:56
Оновлено
Обстріл Нової пошти, Харків
РФ вдарила по терміналу "Нової пошти" на околиці Харкова: відомі імена загиблих працівників
21:44
здоров'я
Медична агресія РФ: окупанти відправляють дітей на "оздоровлення" до ворога та змушують отримати їхні паспорти
21:29
Ілон Маск
Маск запропонував нецензурно перейменувати Вікіпедію
21:00
Ексклюзив
Андрій Юсов
За час повномасштабного вторгнення вдалося повернути 2 600 українських полонених та заручників, - представник ГУР Юсов
20:57
окупант російського підрозділу "Шторм""
На окупованій Херсонщині є дефіцити харчів і товарів першої необхідності, - Центр нацспротиву
20:40
на фото військові ЗСУ
Протягом доби на основних ділянках фронту відбулося 82 боєзіткнення, — Генштаб
20:37
Ексклюзив
Електроенергія
Ми маємо досвід минулої зими, тому не думаю, що агресору вдасться щось зробити енергетичній системі, - експерт Касіч
20:33
Оновлено
У Києві на блокпосту авто збило на смерть військового
Біля Києва на блокпості автівка на смерть збила військового: водієм виявився адвокат, - ЗМІ
20:23
Володимир Зеленський
"Терористи не зламають українську волю": Зеленський розповів про підрозділи захисників на фронті
20:16
Франк-Вальтер Штайнмаєр
Захист єврейського життя є завданням Німеччини, - Штайнмаєр
20:07
OPINION
Валерій Пекар
Нове Просвітництво vs Нова Інквізиція
19:49
Оновлено
"Динамо" - "Дніпро-1" 0:1. 22 жовтня 2023 року
"Динамо" програло "Дніпро-1": результати 11-го туру УПЛ
19:44
Огляд
Вибухи у Севастополі
ATACMS пройшлись по військових аеродромах ворога, а безпілотники атакували військовий табір у Курській області: де в окупантів вибухало цього тижня
19:40
Ексклюзив
Володимир Путін
Вплив ядерного шантажу Путіна набагато менший, ніж він розраховує, - представник ГУР Юсов
19:37
Ексклюзив
ізраїльські солдати
Те, що зараз немає великої війни на Близькому Сході, є заслугою США, - Бурковський
19:23
Кадр з фільму "20 днів у Мвріуполі"
"Це як Євробачення": Мстислав Чернов закликав голосувати за "20 днів у Маріуполі" на фестивалі Cinema Eye Awards
18:54
білоруські та російські військові
Білорусь продовжила військові навчання з РФ, що тривають з 2022 року
18:45
прапори України та США
США надішлють Ізраїлю тисячі 155-міліметрових артилерійських снарядів, які обіцялися Україні, - NYT
18:36
Сенатор Тім Скотт
Кандидат у президенти США Тім Скотт заявив, що проголосував би проти пакету допомоги Україні та Ізраїлю в його "нинішньому формулюванні"
18:19
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 22 жовтня: скільки коштують євро та долар
18:04
OPINION
на фото Сергій Лямець
Що робити українцям в умовах девальвації долара?
17:51
Газпром
Російський "Газпром" планує додаткові поставки газу в Угорщину та Китай цієї зими
17:26
Швейцарія
Швейцарці проголосували на парламентських виборах
17:20
Ексклюзив
Андрій Юсов
Росія передала ХАМАСу зброю й досвід, набутий у війні проти України, - представник ГУР Юсов
17:17
Інтерв’ю
Олександр Сирський (ліворуч)
Україна не виграє війну, якщо влада і армія не змінить мислення, - військовий експерт Грант
16:47
Іран, жінки
Іранські ЗМІ повідомили, що у 16-річної дівчини сталася смерть мозку після затримання поліцією моралі
16:46
Курська область
У Курській області РФ заявили, що одне з селищ частково залишилося без світла через нібито обстріл
16:29
Донеччина
Окупанти атакували 4 населені пункти Донеччини: 2 загиблих, 3 постраждалих
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV