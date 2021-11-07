Нацменшини повинні мати ефективне представництво на політичному рівні, - експертка

Так вважає Юлія Тищенко, співзасновниця Нацплатформи "Діалог про мир та безпечну реінтеграцію", своєю думкою вона поділилася на панельній дискусії ІІ-го форуму ідей та рішень "Re:Open Zakarpattia”



"У нас концепт безпечної реінтеграції передбачає підходи з питанням деокупації Криму та Донбасу і буде будуватися так, щоб не створити нових розломів, нових конфліктів та дестабілізації в українському суспільстві, - каже Юлія Тищенко. - Важливо відзначити, що є різниця у поняттях асиміляції та реінтеграції. Адже реінтеграційні підходи передбачають інклюзію, взаємопроникнення та взаємні зміни і тих, хто інтегрується, і тих, хто інтегрує".



"Росія намагалася побудувати війну на основі міжетнічних суперечок, особливо у Криму. Але міжнародні інституції, які досліджували тематику порушення прав російськомовного населення, вказували, що нічого подібного з боку України не відбувалося. Це показує, як інформаційні вкиди та дезінформація можуть дестабілізувати ситуацію у країні і стають джерелом конфліктів. Насправді, у конфлікті нема нічого страшного. Це може бути один з етапів, який веде до розвитку. Щоб не підтримувати стереотипи російських пропагандистів,у питаннях реінтеграції для мене важливо розуміти фактор поліетнічності в Україні, наявність різних національних спільнот не як якусь загрозу, а як можливість для суспільного розвитку, порозуміння та спроможності громад і суспільства в цілому", - пояснює Юлія Тищенко.



Як, за словами експертки, підвищити рівень порозуміння? Має йти мова про ефективне представництво меншин на політичному рівні.



"В загальнокультурному сенсі - це цілий процес вписування історії цих спільнот і загальнонаціональний контекст. Це точкова робота із ЗМІ, аби мова ворожнечі менше зустрічалася у медіа. Це і збільшення рівня довіри між представниками у одній громаді, і відкритість цієї громади до інших, а це передбачає і різні кроки із розвитку громади, і із локальної демократії,і пожвавлення економічних процесів", - додала Юлія Тищенко.