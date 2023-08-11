На таких темах акцентують міжнародні видання станом на ранок 11 серпня.

Навчання пілотів на F-16 затримуються, а під Куп'янськом – епіцентр бойових дій

Київ хоче винищувачі американського виробництва якомога швидше, але перші пілоти, які пройдуть підготовку, ймовірно, будуть готові літати на них не раніше наступного літа, про що повідомили високопоставлені українські урядовці та військові посадовці після низки затримок західними партнерами у впровадженні програми навчання для складного винищувача. The Washington Post пише, що хронологія відображає розрив між прихильниками України, які бачать F-16 ключовим інструментом довгострокової оборони країни, та Києвом, який відчайдушно вимагає, щоб літаки якомога швидше досягли бойового простору, вважаючи їх критично важливими для нинішньої боротьби з окупаційними російськими військами.

Після того як початок навчання кілька разів відкладався, тепер Україні, ймовірно, доведеться прожити ще один рік без бойовиків, які, за прогнозами офіційних осіб у Києві, забезпечать значну військову перевагу на тлі повільного контрнаступу та допоможуть краще захистити цивільне населення від російських регулярних ракетних та безпілотних ударів. В Україні кажуть про затягування процесу. Водночас у США заявили, що Київ висунув лише 8 пілотів, які готові розпочати навчання. Ще приблизно два десятки інших потребують додаткового навчання англійської мови перш ніж зможуть рухатися вперед. Хоча очікується, що бойова підготовка найдосвідченіших українських пілотів триватиме шість місяців, західні союзники запропонували окрему трасу для новачків, яка потребуватиме понад два роки навчання, включаючи уроки англійської мови.

Українські війська відбили території поблизу Бахмута й успішно оточують російські війська в місті, про що заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона також попередила про кошмарну ситуацію на північному сході після того, як 12 000 цивільних осіб у Харківській області отримали наказ про евакуацію.

В інтерв’ю Guardian Маляр сказала, що російські солдати більше не можуть пересуватися навколо Бахмута на сході Донецької області, і досягається прогрес в обході ворожих сил після місяців смертоносних боїв. Оскільки Україна наступає на околиці міста, посадовиця стверджувала, що Росія намагалася відвести їхні бойові підрозділи, атакуючи райони Харківської області, звільнені від російської окупації у вересні минулого року.

Значні російські підкріплення перетворили північний фронт у східній Харківській області на епіцентр бойових дій, але українська оборона тримається. Як заявив речник Нацгвардії Руслан Музичук, епіцентром бойових дій, де зосереджуються основні зусилля противника, залишається Куп'янський напрямок, пише CNN. Росіяни стягнули десантно-штурмові підрозділи, і вони посилені танковими частинами, які за підтримки авіації та артилерії намагаються штурмувати позиції українських захисників. За словами Музичука, наступ росіян був спрямований на те, щоб залучити в цей район більше українських підрозділів, при тому він не виключив спроби захопити саме місто Куп'янськ. Водночас інший чиновник Нацгвардії заявив, що Росія намагається перехопити ініціативу.

РФ вдарила по готелю, що був основною базою для персоналу ООН, а в Міноборони обіцяють реагувати на сексуальні домагання в армії

Росія у четвер вдарила по готелю у Запоріжжі, де розташований дитячий табір денного перебування, який завершив свою щоденну роботу приблизно за годину до обстрілу. Водночас як повідомляє CNN, координаторка ООН з гуманітарних питань в Україні Деніз Браун заявила, що вона нажахана атакою Росії на готель у Запоріжжі, який використовувався як основна база для персоналу ООН та членів інших гуманітарних організацій. Вона закликала Росію виконувати свої зобов'язання за міжнародним гуманітарним правом і негайно припинити невибіркові напади на Україну.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр пообіцяла допомогти вирішити через суд випадки стосовно поведінки командування армії після звинувачень у неприйнятній поведінці, які були висунуті жінкою-солдатом у розмові з Guardian. Ганна Маляр закликала тих, хто стверджував, що став мішенню, зустрітися з нею після того, як військова заявила, що командир бойового підрозділу наказав жінкам-підлеглим займатися з ним сексом або поставити своїх чоловіків на фронт. Вона також сказала, що розслідуватиме твердження про те, що жінкам у збройних силах погрожували відправити їх до психіатричних відділень за висунення звинувачень у сексуальних домаганнях або прагнення перевести до бойової частини, попередивши обвинувачених, що вона особисто передасть будь-які факти до поліції.

Росія копіює іранські безпілотники, а засновник Яндекса виступив проти війни в Україні

Росія почала виготовляти копії ударних безпілотників, які вона придбала в Ірану минулого року, і використовує їх у боях проти українських сил, попри санкції, запроваджені з метою підбити виробництво зброї в країні, йдеться у звіті, опублікованому дослідницькою групою зброї. Як зазначає The New York Times, розслідування проводила Conflict Armament Research, незалежна група, що базується в Британії, яка ідентифікує та відстежує зброю та боєприпаси, які використовувалися у війнах.

Наприкінці липня дослідники відвідали Київ і оглянули уламки двох ударних безпілотників, які використовувалися в бойових діях на південному сході України. Згідно зі звітом, обидва були схожі на іранські Shahed-136, але вони містили електронні модулі, які відповідають компонентам, раніше вилученим з російських розвідувальних безпілотників. Крім того, за словами дослідників, матеріали, використані для виготовлення двох безпілотників, і внутрішня структура їхніх фюзеляжів сильно відрізнялися від тих, які, як відомо, були виготовлені в Ірані.

Фахівці зі зброї кажуть, що Shahed і версія російського виробництва використовують супутникові навігаційні сигнали для польоту до запрограмованих цілей. Адміністрація Байдена запровадила широкі санкції проти Росії одразу після її повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року, які мали на меті перекрити доступ Москви до електронних пристроїв іноземного виробництва, таких як напівпровідники, комп’ютери, лазери та телекомунікаційне обладнання. Ці заходи не завадили Росії придбати багато з цих предметів на світовому ринку та використовувати їх у сучасній зброї. Як зазначив керівник розвідувальної групи, Демієн Сплітерс, їхні висновки також викликають питання щодо експортного контролю та заходів протидії витоку, оскільки бачимо, що багато компонентів, які виявили, виготовлені після лютого 2022 року. "Якщо вони можуть продовжувати їх отримувати, очевидно, є проблема", – додав фахівець.

Співзасновник Яндекса, найбільшої російської технологічної компанії, Аркадій Волож, який з 2014 року проживає в Ізраїлі, став другим великим російським бізнесменом, який перебуває під санкціями Заходу, що публічно засудив війну президента Володимира Путіна проти України, хоча інші російські мільярдери мовчать, пише The Washington Post. "Вторгнення Росії в Україну є варварством, і я категорично проти цього", – заявив Аркадій Волож. "Мене жахає доля людей в Україні, де, як і у багатьох, у мене є друзі та родичі, і щодня в їхні оселі б’ють бомби".

Рішення Воложа відкрито засудити війну прийшло на тлі складних суперечок із Кремлем щодо реструктуризації Яндекса, відомого багатьом як російський Google. Деякі керівники московських компаній вважають, що уряд може домагатися часткової націоналізації компанії, оскільки середовище стає все більш ворожим для іноземних інвесторів. Його засудження війни, під час якої загинули десятки тисяч людей та зрівняні з землею міста, відрізняє Воложа від решти найбагатших бізнесменів Росії, каже видання. Багато хто критикує конфлікт у приватному порядку, але робить лише стримані заяви або відмовляється коментувати конфлікт, побоюючись помсти з боку Путіна та його режиму, особливо коли на кону їхні активи в Росії на мільярди доларів.

Байден просить гроші для Києва, а в стосунках Китай та Україна варто остерігатися великих очікувань

Стояти у положенні широких кроків є природно незручно для утримання. Тож не дивно, що спроба Китаю об’єднати суперечливі інтереси у війні в Україні – зберігаючи своє безмежне партнерство з Росією, при тому не завдаючи надто великої шкоди своїм відносинам із західними країнами та заплямованим глобальним брендом – виявилася незграбною. The Guardian пише, що жести з Пекіна не слід сприймати як суттєву зміну позиції. Але їх також не варто ігнорувати.

Багато хто в Китаї дивиться на вторгнення не в моральних термінах, а більш цинічно, особливо враховуючи їхню підозру щодо США і, відповідно, НАТО. Але конфлікт з користю відвернув енергію США від вирішення напружених двосторонніх відносин. Це зробило Москву більш залежною від Пекіна – і явно підпорядкованою. Китай також вважає, що Росія не шукає швидкого виходу, а готова до тривалої війни, не в останню чергу тому, що другий термін Дональда Трампа різко покращить її позицію, а контрнаступ України не досягає прогресу, на який багато хто сподівався. Це дозволяє Пекіну стежити як за сучасною війною, так і за реакцією Заходу на неї – на випадок, якби він виступив проти Тайваню. Але Китай не постачав зброю і не хоче ескалації конфлікту чи розповсюдження на ширший регіон. Він також не хоче бачити подальшої консолідації Заходу як з міркувань безпеки, так і з економічних причин. І він хоче, щоб його розглядали, особливо представники глобального півдня, зокрема присутні на зустрічі в Джидді, як миротворця, який хоче вирішити сутичку.

У четвер президент Байден звернувся до Конгресу з проханням виділити додаткові 24 мільярди доларів, щоб допомогти Україні перемогти вторгнення Росії, таким чином перевіряючи, чи зберігає широка військова допомога двопартійну підтримку, якою вона була після того, як Москва перекинула війська через кордон майже 18 місяців тому, пише NYT. Пакет витрат з’явився на тлі того, що опитування виявили зростаючу втому від війни серед американської громадськості, зосередженої на внутрішніх проблемах. Лідери країн Альянсу в Європі та інших країнах нервово спостерігають, чи не відмовляться Сполучені Штати від свого лідерства в міжнародній коаліції, яка підтримує Україну, тоді як аналітики кажуть, що президент Росії Володимир Путін робить ставку на те, що він може дочекатися зменшення підтримки Заходу.