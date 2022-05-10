Назад у 90-ті. Економіку Росії очікує найбільше падіння за останні 30 років, - Bloomberg
Згідно з внутрішнім прогнозом Мінфіну, Росія стикається з найглибшим економічним скороченням за майже три десятиліття через посилення санкцій, запроваджених США та їх союзниками
Про це повідомляє Bloomberg.
За словами людей, знайомих з оцінками, які обговорюються в уряді Росії, валовий внутрішній продукт у РФ цього року скоротиться на 12%, що більше, ніж очікуване Міністерством економіки падіння на 8%. Серйозність ситуації лише підкреслює те, що уряд у Москві не оприлюднив публічного прогнозу після вторгнення в Україну.
Цифра Міністерства фінансів свідчить, що зараз Росія опинилася на одному рівні з потрясіннями, які спостерігалися на початку 1990-х років, коли економіка радянської епохи переходила до капіталізму зі спадом, якого не спостерігалося з часів Другої світової війни.
"Основні причини цього – нафтове ембарго, відмова ЄС від російського газу, а також великий відхід іноземних компаній", – сказала Наталія Лаврова, головний економіст фінансової групи BCS у Москві. "Ці негативні наслідки, ймовірно, будуть лише наростати, і багато негативу перенесеться на 2023 рік".
Без урахування цих факторів і лише на основі поточних санкцій вона прогнозує скорочення на 10,8% у 2022 році і приблизно на 5% у 2023 році.
29 квітня Банк Росії заявив, що очікує скорочення цього року на 8-10%. Міжнародний валютний фонд – прогнозував 8,5%, тоді як опитування економістів Bloomberg виявило середнє зниження на 10,3%.
Якщо прогноз Мінфіну виявиться точним, це знищить приблизно десятиліття економічного зростання, вважає людина, знайома з прогнозами.
Слід відзначити, що дуже високою залишається невизначеність щодо перспектив економіки Росії, оскільки війна триває, а США та їх союзники обговорюють подальші санкції, зокрема щодо ключових експортних товарів, таких як нафта.
Також видання зазначає, що прес-служби Мінфіну та Мінекономіки РФ на запити про коментарі не відповіли.
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