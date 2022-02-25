Наземні станції київського метро небезпечні для укриття й перевезення пасажирів під час повітряної тривоги, - КМДА

Про це повідомляє КМДА.



Назвемні станції метрополітену Києва "Дніпро", "Гідропарк", "Лівобережна", "Дарниця", "Чернігівська", "Лісова" небезпечні для укриття й перевезення пасажирів у разі повітряної тривоги. Їх буде зачинено.



КМДА закликала громадян переміститися в інші укриття або на підземні станції.



Вхід у деякі станції київського метрополітену обмежать для забезпечення поступового вивезення людей і уникнення скупчень.

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