Наземні станції київського метро небезпечні для укриття й перевезення пасажирів під час повітряної тривоги, - КМДА
Станції київського метрополітену "Дніпро", "Гідропарк", "Лівобережна", "Дарниця", "Чернігівська", "Лісова" не працюватимуть під час повітряної тривоги
Про це повідомляє КМДА.
Назвемні станції метрополітену Києва "Дніпро", "Гідропарк", "Лівобережна", "Дарниця", "Чернігівська", "Лісова" небезпечні для укриття й перевезення пасажирів у разі повітряної тривоги. Їх буде зачинено.
КМДА закликала громадян переміститися в інші укриття або на підземні станції.
Вхід у деякі станції київського метрополітену обмежать для забезпечення поступового вивезення людей і уникнення скупчень.
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