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"Не кожному потрібно воювати": акторка Саліванчук відповіла, чому її чоловік-нардеп Божков не на фронті

1 січня, 2024 понедiлок
15:58
Культура На фото: Анна Саліванчук

Українська акторка Анна Саліванчук пояснила, що її чоловік, нардеп від партії "Слуга Народу" Олександр Божков може зробити більше в тилу, ніж на фронті

Про це вона сказала в програмі Аліни Доротюк.

Акторка серіалів "Жіночий лікар" та "Одного разу під Полтавою" Анна Саліванчук поділилась, що не читає коментарі і не знає про хейтерів. Утім вона прокоментувала закиди підписників щодо того, що її чоловік Олександр Божков, який є народним депутатом, не воює.

"Народним депутатом він став на другий місяць війни. Він цілими днями працює і нічого не заробляв пів року взагалі. Усе йшло тільки на ЗСУ, а не на зарплати. Я ніколи в нього не питаю про їхні розмови там. Я не хочу нічого навіть чути, мені не цікаво", - повідомила Саліванчук.

Божков був кандидатом у народні депутати від партії "Слуга Народу" під номером 141 у списку, однак обраний не був. Після того, як народний депутат з фракції "Слуга Народу" Микола Сольський пішов на посаду міністра аграрної політики та продовольства, Божков 14 квітня 2022 року прийняв присягу народного депутата.

"Не кожен чоловік може на війні робити свою справу. Не кожному потрібно воювати. Набагато більше людей, які тут, можуть зробити багато користі для тих, хто там", - пояснила акторка.

Вона зазначила, що є люди, які не можуть не піти воювати, це їхній характер, а є інші.

"Люди, які в цьому не розбираються, можуть просто підставити свого побратима, воїна, який поруч, і просто втекти", - додала Саліванчук.

Кіно
мобілізація
Війна з Росією
Слуга народу
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