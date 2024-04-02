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Насіння льону: Чим корисне, як його правильно їсти і кому не варто

2 квітня, 2024 вiвторок
19:40
корисні поради льон

Сьогодні цілющі зерна льону широко застосовуються в медицині і набувають все більшої популярності серед прихильників правильного харчування. Насіння льону корисне для організму, це відомо з давніх-давен. Ще Гіппократ радив приймати їх при проблемах з травленням та запаленнях слизової оболонки шлунка

Харчова цінність та хімічний склад насіння льону

Цілющі властивості насіння льону посівного обумовлені його насиченим та багатим складом. У 100 г продукту міститься до 20 г білка, понад 27 г харчових волокон і понад 42 г жирів. Попри високу харчову цінність, калорійність однієї столової ложки зерен складає всього 40 Ккал, тому насіння льону корисне для організму людей, які прагнуть позбутися зайвої ваги. При вживанні вони дарують довге насичення і допомагають справлятися зі звичкою до переїдання.

За кількістю цінних речовин:

  • макроелементи – кальцій, фосфор, магній, натрій, калій
  • вітаміни – Е, С, К, А, групи В
  • мікроелементи – цинк, марганець, залізо, мідь
  • органічні кислоти
  • ферменти
  • ліпіди
  • фітостероли
  • полісахариди

Зерна є справжніми рекордсменами за вмістом рослинних гормонів (лігнанів), які мають противірусну та антиоксидантну дію. Особлива користь насіння льону полягає у високому вмісті олії, багатої ненасиченими жирними кислотами. За кількістю Омега-3 препарат у 3,5 раза перевищує лососевий жир. Оскільки ця кислота не може самостійно синтезуватися в організмі, її надходження зовні вважається вкрай важливим для людини.

Користь насіння льону для людини

Цілющі властивості насіння льону для шлунково-кишкового тракту зумовлені їхньою взаємодією з гарячою водою. При замочуванні вони утворюють густий слиз, який обволікає стінки шлунка і дає пом'якшувальний, бактерицидний, проносний та болезаспокійливий ефект. Завдяки такій здатності зерен їх ефективно використовують у лікуванні виразки, гастриту та запалення стравоходу.

Завдяки своїм очищувальним якостям продукт допомагає виведенню шлаків, токсинів, продуктів життєдіяльності паразитів. Клітковина в льняному насінні забезпечує значне зниження рівня "шкідливого" холестерину, що покращує роботу серцевого м'яза та зміцнює стінки судин. Згідно з клінічними дослідженнями, прийом 3-х столових ложок зерен щодня протягом трьох місяців дозволяє знизити "поганий" холестерин приблизно на 20%.

Корисні властивості рослинного продукту:

  • покращення роботи печінки
  • зміцнення імунітету
  • попередження онкології
  • нормалізація обміну речовин
  • стабілізація рівня цукру
  • профілактика простудних захворювань та патологій дихальної системи;
  • покращення пам'яті, активності головного мозку
  • зміцнення кісткових тканин
  • зниження артеріального тиску при гіпертонії
  • швидке загоєння ран та опіків

Жінкам зерна допомагають нормалізувати гормональний баланс та знизити частоту припливів при клімаксі. Завдяки своїй омолоджуючій дії вони підвищують пружність шкіри та уповільнюють процеси старіння. Чоловіків препарат захищає від ранніх інфарктів. Завдяки підвищеному вмісту цинку насіння здатне збільшити рухливість сперматозоїдів та зменшити ризики розвитку хвороб простати.

Протипоказання та можлива шкода насіння льону:

  • алергія на льон
  • гепатит
  • непрохідність кишечника
  • холецистит, панкреатит або коліт у гострій фазі
  • насіння слід обережно приймати у віці до 12 років, при вагітності, захворюваннях щитовидної залози, астмі, деяких психічних розладах 
  • продукт здатний перешкоджати засвоєнню йоду, тому при нестачі цього елемента зерна приймають не раніше ніж через 1 годину від моменту прийому їжі
  • якщо надмірно вживати насіння льону, шкода продукту може полягати у появі діареї, метеоризму, порушенні згортання крові

При розумному використанні лляне насіння принесе величезну користь організму.

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