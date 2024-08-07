Дієтологи радять, що потрібно обов’язково включати до сніданку після того, як вам виповнилося 50 років
Після 50 років слід якомога більше уваги звертати на харчування. Не забувайте про те, що з віком наші потреби організму стають дедалі вимогливішими. Спробуйте дотриматись кількох простих порад, якщо вам вже виповнилось 50
Хумус
Щоб дотримуватись здорової ваги, дотримуйтесь стабільності цукру в організмі.
Емі Гудсон, дієтолог, рекомендує звернути особливу увагу на високоякісний білок у сніданку. Це дасть змогу підтримувати м’язову масу та здоров’я організму загалом. І саме хумус стане для вас тим продуктом, який необхідно вживати.
Для боротьби з віковими проблемами організму рекомендується вживати 30 г білка на сніданок.
Чому білок так важливий після 50 років?
Білок важливий у будь-якому віці, але після 50 він стає особливо необхідним для організму. "З віком ми втрачаємо приблизно 3% м’язової маси що десятиліття, якщо не вживаємо жодних активних заходів для запобігання цьому", — пояснює Гудсон. Дуже важливо вживати білкову їжу, і особливо - на сніданок.
За даними журналу Американського коледжу харчування, втрата м’язової маси може призвести до зниження еластичності шкіри та уповільнення загоєння ран та інфекцій.
Гудсон рекомендує близько 30 г білка на сніданок. "Така кількість білка допоможе забезпечити організм амінокислотами, необхідними для нарощування і відновлення м’язової маси, а також поліпшить відчуття ситості на кілька годин після їжі", — каже Гудсон.
Мюслі на сніданок:
- 2 яйця
- 30 г білка (наприклад, курка, індичка)
- півсклянки вівсянки з горіхами та насінням
- дві столові ложки порошку арахісової олії
- 180 г грецького йогурту
- мюслі з високим вмістом білка
- половинка банана
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