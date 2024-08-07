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Дієтологи радять, що потрібно обов’язково включати до сніданку після того, як вам виповнилося 50 років

Олена Чернінька
7 серпня, 2024 середа
18:00
корисні поради харчування здорове

Після 50 років слід якомога більше уваги звертати на харчування. Не забувайте про те, що з віком наші потреби організму стають дедалі вимогливішими. Спробуйте дотриматись кількох простих порад, якщо вам вже виповнилось 50

Зміст

Хумус 

Щоб дотримуватись здорової ваги, дотримуйтесь стабільності цукру в організмі. 

Емі Гудсон, дієтолог, рекомендує звернути особливу увагу на високоякісний білок у сніданку. Це дасть змогу підтримувати м’язову масу та здоров’я організму загалом. І саме хумус стане для вас тим продуктом, який необхідно вживати.

Для боротьби з віковими проблемами організму рекомендується вживати 30 г білка на сніданок.

Чому білок так важливий після 50 років?

Білок важливий у будь-якому віці, але після 50 він стає особливо необхідним для організму. "З віком ми втрачаємо приблизно 3% м’язової маси що десятиліття, якщо не вживаємо жодних активних заходів для запобігання цьому", — пояснює Гудсон. Дуже важливо вживати білкову їжу, і особливо - на сніданок.

За даними журналу Американського коледжу харчування, втрата м’язової маси може призвести до зниження еластичності шкіри та уповільнення загоєння ран та інфекцій. 

Гудсон рекомендує близько 30 г білка на сніданок. "Така кількість білка допоможе забезпечити організм амінокислотами, необхідними для нарощування і відновлення м’язової маси, а також поліпшить відчуття ситості на кілька годин після їжі", — каже Гудсон.

Мюслі на сніданок: 

  • 2 яйця 
  • 30 г білка (наприклад, курка, індичка) 
  • півсклянки вівсянки з горіхами та насінням
  • дві столові ложки порошку арахісової олії 
  • 180 г грецького йогурту
  • мюслі з високим вмістом білка 
  • половинка банана
Джерело

 
Теги:
Новини
Суспільство
кухня
рецепти
кулінарія
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