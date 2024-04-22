Із ТОТ Херсонщини вдалося повернути на підконтрольну Україні територію сім'ю із двома дітьми

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"12-річний хлопчик та 5-річна дівчинка разом із батьками виїхали з міста Гола Пристань, яке нині тимчасово окуповане. У будинок українців тричі приходили російські військові з обшуками, а на прохання здійснювати огляд без автоматів, щоб не лякати дітей, отримували відмову", - йдеться у повідомленні.

Лубінець зазначив, що мешканці міста мають проукраїнську позицію, а підлітки мають сміливість навіть її озвучувати, однак росіяни виводять їх у поле та стріляють біля голови, аби залякати.

"Чимало мешканців міста постраждали від підриву окупантами Каховської ГЕС. З їхніх слів, коли відійшла вода, у місті виявили понад тисячу тіл загиблих, багато кого досі не можуть знайти. Живучи у постійному страху, сім’я не випускала дітей із двору. А після незаконних "виборів", які проводилися під примусом і обстрілами, сусід-колаборант повідомив, що "нова влада" позбавлятиме батьківського піклування дітей, які не ходять у російську школу", - розповів омбудсман.

За його словами, аби син продовжив здобувати українську освіту, а донька пішла в перший клас до української школи, батьки старалися виїхати чимшвидше. Це було складно через брак коштів, адже тато дітей принципово не влаштовувався на роботу до окупантів, а заробляв гроші, допомагаючи мешканцям міста.

"На щастя, родині вдалося виїхати. Вона вже побувала у нашому Центрі захисту прав дитини, де з ним поспілкувалися психологи, слідчі, партнери, представники державних органів, які готові допомогти сім’ї дати старт для початку нового життя. Діти вже отримали планшети, тож зможуть здобувати знання у зручний спосіб. Також їм допоможуть влаштувалися у школу, обрати гуртки та за необхідності отримувати психологічну допомогу", - додав Лубінець.