Квадроцикли, РЕБи і дрони: Еспресо, франківські волонтери та Фонд Порошенка передали допомогу для захисників

Завдяки проєкту “Від нуля до життя”, який був ініційований волонтерами з Івано-Франківська та оголошений на платформах Еспресо, воїнам передали 39 квадроциклів. Вони дозволяють максимально швидко пересуватися по бездоріжжю і є незамінними для допомоги пораненим і підвозу боєкомплекту.

Фонд Порошенка додатково передав бригадам РЕБи, 1800 модернізованих FPV-дронів, “Мавіки” різних модифікацій, зарядні станції.

Команда Еспресо вдячна глядачам та читачам за донати та довіру. Інформація про актуальні збори розміщена на сайті espreso.tv у розділі Волонтери.Еспресо та на усіх платформах медіа. Долучайтеся!