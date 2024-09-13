Квадроцикли, РЕБи і дрони: Еспресо, франківські волонтери та Фонд Порошенка передали допомогу для захисників
8 мільйонів гривень було зібрано у рамках проєкту “Від нуля до життя” на квадроцикли для військових. Майже 2,5 млн грн зібрано через платформи Еспресо. Фонд Порошенка подвоїв суму: окрім квадроциклів, захисники отримали додаткові засоби для боротьби з ворогом
Завдяки проєкту “Від нуля до життя”, який був ініційований волонтерами з Івано-Франківська та оголошений на платформах Еспресо, воїнам передали 39 квадроциклів. Вони дозволяють максимально швидко пересуватися по бездоріжжю і є незамінними для допомоги пораненим і підвозу боєкомплекту.
Фонд Порошенка додатково передав бригадам РЕБи, 1800 модернізованих FPV-дронів, “Мавіки” різних модифікацій, зарядні станції.
Команда Еспресо вдячна глядачам та читачам за донати та довіру. Інформація про актуальні збори розміщена на сайті espreso.tv у розділі Волонтери.Еспресо та на усіх платформах медіа. Долучайтеся!
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