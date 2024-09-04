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KyivBookFest: понад 240 подій, 130 видаництв, дискусії та презентації нових книг

Ярослава Наумова
4 вересня, 2024 середа
19:19
Новини KyivBookFest

KyivBookFest, що відбудеться з 5 по 8 вересня у ТЦ Gorodok Gallery на Почайній, об'єднає понад 130 видавництв та галузевий форум. Програма заходу включатиме понад 240 подій

Зміст

В програмі анонсовані, зокрема, презентації нових книг, панельні дискусії про виклики книжкового ринку та зустрічі з популярними українськими авторами, серед яких Іларіон Павлюк, Макс Кідрук, Люко Дашвар та багато інших. 

Особлива увага буде приділена благодійній ініціативі "Військо Читає", що спрямована на поповнення бібліотек військових навчальних закладів сучасною літературою.

Новинкою цьогорічного фестивалю стане переклад жестовою мовою на окремих подіях, що відбудеться за підтримки соціальної ініціативи "Дивись як чутно" від медіасервісу MEGOGO.

В межах фестивалю працюватимуть два перекладача, які зроблять захід більш доступним для людей із порушеннями слуху, давши можливість відвідати події улюблених авторів. 

"Переклад жестовою мовою книжкових подій має велике значення. Інклюзивність стає правилом, а не винятком, і ми вже 10 років це підтверджуємо. Культурні події мають бути доступні для всіх, тому ми раді, що фестиваль підтримує такі ініціативи" – зазначила пресслужба MEGOGO. 

Ознайомитись з переліком подій можна на сайті, ввімкнувши фільтр "Переклад жестовою мовою".

Новини фестивалю - на офіційних сторінках у соціальних мережах та на сайті KyivBookFest.

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