"Неможливо вести оборонну війну". Кабмін та Генштаб розробляють реалістичну військову стратегію

Про це посадовець розповів в інтерв'ю французькій газеті Le Figaro, основні думки з якого наводяться у ТГ-каналі Єрмака.

"Неможливо вести оборонну війну. Перехід до оборонної позиції часто призводить до замороження конфлікту. Ми бачили це з 2014 року. Ми ніколи не погодимося на заморожений конфлікт з Путіним", - наголосив керівник офісу Володимира Зеленського.

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За словами Андрія Єрмака, рішення полягає "не в тому, щоб зупинитися, а в тому, щоб бути реалістами, бути сильними, бути разом з нашими партнерами і не зупинятися". ЦЬому, як він наголосив, буде присвячено новий закон про мобілазацію та нова військова стратегія України.

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"На фронті війська скаржаться на брак людей і ресурсів і кажуть, що вони більше не в змозі наступати. Це, безперечно, проблема, і немає сенсу її приховувати. Деяким солдатам потрібен відпочинок. Багато з них перебувають на передовій вже два роки. Уряд і Генштаб працюють над новим законом про мобілізацію, який незабаром буде поданий до парламенту. І над реалістичною військовою стратегією. Перехідний період все ще триває", - пояснив Єрмак.