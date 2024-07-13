Окупанти створюють нові установки для пусків "калібрів" та "оніксів", - речник ВМС
Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив, що росіяни будують уніфіковані пускові установки для "калібрів" та "оніксів"
Про це пише Укрінформ.
"Калібри" залишаються небезпечною зброєю із бойовою частиною вагою 450 кг, однак процент збиття цих ракет є високим. За інформацією військових, росіяни врахували цей досвід і будують уніфіковані шахти для пусків - і для "калібрів", і для "оніксів", - розповів Плетенчук.
За словами речника, РФ застосовує "калібри" з метою перевантаження ППО під час комбінованих ракетно-дронових атак. Пріоритет на ураження цілей наразі мають інші типи ракетного озброєння.
Плетенчук додав, що в Азовському морі наразі зафіксовані три мінні тральники й один ракетний катер, який не може заподіяти шкоди зі своєї локації.
- Нагадаємо, станом на ранок п'ятниці, 12 липня, у Чорному та Азовському морях російські ворожі ракетоносії крилатих ракет "Калібр" відсутні.
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