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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Окупанти створюють нові установки для пусків "калібрів" та "оніксів", - речник ВМС

Окупанти створюють нові установки для пусків "калібрів" та "оніксів", - речник ВМС

13 липня, 2024 субота
22:25
Війна з Росією крилата ракта "Калібр"

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив, що росіяни будують уніфіковані пускові установки для "калібрів" та "оніксів"

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Про це пише Укрінформ.

"Калібри" залишаються небезпечною зброєю із бойовою частиною вагою 450 кг, однак процент збиття цих ракет є високим. За інформацією військових, росіяни врахували цей досвід і будують уніфіковані шахти для пусків - і для "калібрів", і для "оніксів", - розповів Плетенчук.

За словами речника, РФ застосовує "калібри" з метою перевантаження ППО під час комбінованих ракетно-дронових атак. Пріоритет на ураження цілей наразі мають інші типи ракетного озброєння.

Плетенчук додав, що в Азовському морі наразі зафіксовані три мінні тральники й один ракетний катер, який не може заподіяти шкоди зі своєї локації.

  • Нагадаємо, станом на ранок п'ятниці, 12 липня, у Чорному та Азовському морях російські ворожі ракетоносії крилатих ракет "Калібр" відсутні

Теги:
Росія
російська армія
ВМСУ
крилата ракета
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