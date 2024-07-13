Окупанти створюють нові установки для пусків "калібрів" та "оніксів", - речник ВМС

Про це пише Укрінформ.

"Калібри" залишаються небезпечною зброєю із бойовою частиною вагою 450 кг, однак процент збиття цих ракет є високим. За інформацією військових, росіяни врахували цей досвід і будують уніфіковані шахти для пусків - і для "калібрів", і для "оніксів", - розповів Плетенчук.

За словами речника, РФ застосовує "калібри" з метою перевантаження ППО під час комбінованих ракетно-дронових атак. Пріоритет на ураження цілей наразі мають інші типи ракетного озброєння.

Плетенчук додав, що в Азовському морі наразі зафіксовані три мінні тральники й один ракетний катер, який не може заподіяти шкоди зі своєї локації.