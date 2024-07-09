"Путін відчуває нашу слабкість", - Олег Симороз - ветеран російсько-української війни

Олег Симороз — учасник російсько-української війни, активіст і юрист. До початку повномасштабного вторгнення він брав участь в акціях проти забудови зелених зон та історичного центру Києва. У лютому 2022 року приєднався до 112-ї бригади територіальної оборони.

Розмова відбулась в рамках програми «Коментар» на ютуб-каналі Еспресо.

Ветеран війни, громадський активіст, юрист Олег Симороз. Фото: Владислав Кравець/Суспільне

Про заяву начальника штабу "Азову" Кротевича

Останніми тижнями ми бачимо нездорову ситуацію довкола нашого військового командування. Для нас не дивно, коли такі меседжі виринають з боку народних депутатів, політиків, які намагаються дискредитувати військове командування, щоб прикрити свою недбалість – я маю на увазі Мар'яну Безуглу. Але з іншого боку, ми також бачили заяву начальника штабу "Азову" Кротевича, який сказав, що генерал Содоль – це людина, яка поклала велику кількість життів, яку мають судити, і якою точно має займатися ДБР. Ми розуміємо, що це не лише критика з боку Безуглої, а й критика з боку військових, і ситуація на фронті зараз також виглядає дуже складною. Торецький напрямок – це новий напрямок, який відкрили російські окупанти, і ситуація на сході дуже непроста.

Чи дійсно нам пора думати про кадрові ротації, про зміну стратегії для того, аби вистояти в цій війні?



Для мене пані Безугла точно не є показником. Крім того, що вона глибоко лицемірна особистість, вона є представником української влади, яка дуже добре комунікує з Офісом Президента, і ми бачимо, що її риторика абсолютно збігається з риторикою Офісу Президента. Вона не може бути опозиційним політиком, перебуваючи у фракції Слуга Народу, котра має більшість Тому для мене дико чути якусь критику влади від представника влади. Це фантасмагорія, підміна понять, легалізація абсолютно неадекватних дій і непрофесійного управління.

Щодо військової ситуації, то я погоджуюсь з побратимами, що зараз потрібно провести багато кадрових змін, і це стосується не тільки пана Содоля. Пан Содоль – це вже критична, патова ситуація, тому що ми намагалися діяти цивілізовано спочатку не публічно, а потім публічно, і вже довелося діяти досить прямими методами, коли ситуація вийшла з-під контролю. На жаль, таких командирів ще багато в Збройних Силах України, котрі воюють людським ресурсом. Це послідовники Жукова в плані застосування людського ресурсу.

Безперечно, зміни назріли.

Я знаю багато хлопців, котрі достойні обіймати такі посади. Не погоджуюсь з тим, що у нас є кадровий голод. Наприклад, Денис Прокопенко, командир бригади "Азов", перша бригада, котра перейшла повністю на стандарти НАТО. Він високопрофесійний, користується авторитетом. Бригада пройшла складні бої та мужньо воювала на Маріупольському напрямку, а зараз у Серебрянському лісництві.

Я робив би ставку на людей, котрі в першу чергу ставляться до свого особового складу з повагою і користуються авторитетом серед простих солдатів і сержантів. Пан Содоль авторитетом не користувався. Це факт, враховуючи його втечу в Маріуполі.

Як ви вважаєте, чи буде розслідування дій Содоля справедливим? Адже часто в Україні звільнення з роботи сприймається як покарання, і ситуація ніби зникає без подальшого розслідування.

Нинішня позиція української влади та правоохоронних органів вказує на те, що вони не зацікавлені в неупередженому та всебічному розслідуванні цієї справи. За моєю інформацією, пан Содоль зараз намагається звільнитися зі Збройних Сил України за медичними показниками, щоб отримувати пенсію. Він має статус Героя України, хоча залишається незрозумілим, за що саме він отримав цю нагороду, особливо враховуючи його дії під час втечі з Маріуполя. За цю нагороду передбачена солідна грошова надбавка, яку він буде отримувати.

Начальник штабу бригади «Азов» Богдан Кротевич. Фото:Telegram / АЗОВ

Я орієнтуюся на Кротевича, який є заявником у справі ДБР і чиї коментарі є публічними. Це сміливий і правильний крок, і інші командири повинні брати з нього приклад, щоб не замовчувати ганебні речі. Деякі грають в кар'єру і замовчують те, що треба зупиняти. Пан Кротевич заявляє, що не задоволений відповіддю ДБР, оскільки свідки не допитані належним чином, а у Содоля все добре, що свідчить про те, що влада його покриває.

Війна триває вже третій рік. Ми пам'ятаємо, яке було наше суспільство об'єднане на початку повномасштабного вторгнення. Ми намагалися швидко перебудовувати нашу армію на стандарти НАТО. Я спілкуюся з військовими та чую, що зараз почався якийсь регрес: знову радянські підходи, немає адекватних військових і військово-політичних рішень. І ще на тлі лунають заяви від Трампа про план миру, в якому пропонується віддати частину території Росії в обмін на мир. Складається враження, що ми опинилися в патовій ситуації.

До чого нас готують всі ці події?

На нашу думку, відповідальність за невдалі дії на фронті лежить на українській владі, зокрема на верховному командуванні — це верховний головнокомандувач збройних сил України та президент. Ми спостерігаємо повернення до радянських методів управління. Це стосується не лише неадекватних військових рішень, а й корупції, яка все ще сильно впливає на армію та державні структури. Радянщини побільшало. Мій підрозділ зараз проводить чергову ротацію в зоні ведення бойових дій і достеменно мені відомі про неадекватні дії, коли хлопцями з ТРО просто «затикають» діри, а ці хлопці не тікають, а стоять на смерть. Фортифікаційні споруди не готові, запасні позиції ніхто не готує, навіть коли ми залишаємо певну територію — ситуація тактично для нас не змінюється, тому що хлопці не відступають на якісь підготовлені позиції.

Тим часом ворог стає розумнішим і краще вивчає наші слабкі місця. Вони використовують колаборантів, які консультують їх та знають нашу психологію. Російська ІПСО активно працює в соціальних мережах: боти вже не пишуть ламаною українською, через що їх важко відрізнити. Путін та російська розвідка мають значний вплив, зокрема й за кордоном, у багатьох країнах Європейського Союзу та в Сполучених Штатах, особливо серед трампістів. Путін публічно демонструє бажання досягти умов, які фактично є капітуляцією для нас.

Україна не в найкращій позиції на міжнародній арені в дипломатії, тому що останні місяці бойових дій ми не маємо жодних успіхів, а лише поразки. Путін це відчуває. Путін зараз і Путін після Харківського та Херсонського контрнаступу – дві різні людини. Втрати територій впливають на міжнародну дипломатію і наші позиції у світі. А ви що думали? Якщо не готуєте кваліфіковані кадри, у вас буде корупція, народ зневірений, і ви будете мати значний вплив на міжнародній арені? Так воно не працює!

Кандидат у президенти Дональд Трамп на президентських дебатах. Фото: REUTERS/Marco Bello

Трамп та його риторика

Трамп — це лицемірна особистість, зосереджена на грошах. Я не сприймаю його як серйозного політика, хоча він і є кандидатом на посаду президента США. Він регулярно змінює свою позицію залежно від фінансових вигод, а не керуючись принципами Сполучених Штатів. Трамп грає з нашим ворогом, його висловлювання щодо перемовин є неприйнятними, оскільки вирішувати буде Україна, а не він. Його риторика стосовно озброєння також викликає сумніви. Я не дуже люблю це робити, але все ж американцям часто треба нагадувати про Будапештський меморандум, за яким Україна віддала свою стратегічну зброю в обмін на гарантії безпеки. США є одним з гарантів нашої територіальної цілісності, яку було порушено, тому вони зобов'язані надавати нам озброєння.

Трамп буде схиляти до перемовин, які будуть невигідними для України. Тут треба демонструвати жорстку позицію. Важливо мати стабільну ситуацію на фронті, в економіці та боротися з корупцією. А в нас корупційні скандали, в Україні підривають наші позиції на міжнародній арені, що послаблює нашу країну і дає можливість Путіну та Трампу використовувати це проти нас.

Ситуацію треба змінювати на полі бою, у військовому керівництві та в антикорупційній боротьбі. Потрібно перестати покривати своїх товаришів, таких як Коля «Котлета» Тищенко, Ярмака та інших, та почати притягувати їх до відповідальності за корупційні злочини. Тільки тоді можна змінити ситуацію, перевести економіку на військові рейки та посилити позиції України на міжнародній арені.

Хто і чому дозволяє собі ображати військових?

Ви згадали про Колю-Котлету Тищенка. Це, знаєте, феномен, і я б сказала, що він дуже негативний. Хто взагалі собі дозволив може таке зробити та що це за дебільний тренд ображати ветеранів і військовослужбовців?

Я за цим слідкував і витратив багато часу, щоб одразу опублікувати дані на цього чорта. Наша поліція і правоохоронна система не працюють. У мене є певні моральні цінності, я прибічник верховенства закону. Але коли закон не працює, я робитиму все, щоб було справедливе покарання. Особливо коли хтось "наїжджає" на ветеранів чи поранених.

Наприклад історія в Одесі з паном Притулою, ветераном, який втратив дві ноги на фронті та зараз працює ветеринаром, просто жахлива. Ми побачили абсолютно нецензурну поведінку. Питаєте, ким треба бути? Радником пані міністра з євроінтеграції! Вадим Шевеленко, який образив лікаря, ветерана з інвалідністю Олексія Притулу, був позаштатним радником Ольги Стефанішиної. Він відомий не тільки своєю поведінкою, але і своєю сторінкою ВКонтакте з аватаркою на Червоній площі. У мене питання до Степанишиної: ви навіть соціальні мережі не перевіряєте?

Вадим Шевеленко. Фото: GANUL/Telegram

Він також фігурує в антикорупційному розслідуванні в Миколаєві. Він замішаний у мільярдному корупційному скандалі на трубопроводах пана Кіма.

Я опублікував всі дані, включаючи адресу його проживання. Громадяни прийшли на розмову до цього товариша, і він боявся виходити. Він найняв охоронців з криміналітету Одеси. Приїхало близько 20 осіб, і він з ними поїхав до пана Притули. Це була театральна історія, абсолютно нещирі вибачення. Потім виклали обрізане відео, де Шевеленко перепрошує, тиша і все добре. Він просто глузував, сказав, що не побачив протези. Я опублікував повне відео, і не думаю, що йому це з рук не зійде. Але поліція не захотіла займатися своєю роботою нормально. Виписали протокол за дрібне хуліганство, а не за кримінальну статтю, яка передбачає відповідальність за приниження інваліда. На додачу до цього, криміналітет заробив ще на цьому придурку, допомігши йому вийти сухим з води.



А ви вірите в справедливий суд над такими людьми?

Ті, хто дозволяє собі образи на адресу ветеранів, мають бути покарані справедливо. Якщо вони думають, що зможуть вийти сухими з води користуючись своїми кримінальними зв’язками, вони помиляються.

Я вірю у правосуддя і підтримую його. Можливо, зараз мене критикуватимуть за мою позицію, але я хочу бути чесним громадянином. Я підтримую, щоб всі, хто вчиняє подібні дії, були справедливо покарані. Не хочу нікого закликати до насильства, але скажу відверто: якщо вони думають, що вони розумніші за закон, то їх треба карати відповідно до їхніх дій.

Дуже часто я спілкуюся з хлопцями на фронті, які теж негативно реагують на такі новини. Якщо хтось хоче випробувати терпіння українських ветеранів та військових, то нехай спробує. Але хай готуються до наслідків.