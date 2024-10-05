Путінська стратегія - від бліцкригу до багаторічної війни: Портников про довгострокові плани Кремля

Про це він розповів у етері телеканалу "Еспресо".

"Як свого часу Гітлер створив для Петена Францію, таку Україну Путін збирався зробити для Януковича. Тепер, коли виявилося, що бліцкриг зазнав фіаско, в Росії є враження, що вони можуть досягти цілі шляхом багаторічної війни. Тобто те, чого не можна було досягти за три дні, можна було досягти за три тижні. Те, що не можна за три тижні - можна досягти за три місяці. Те, чого не можна досягти за три місяці - можна досягти за три роки. От через три роки, коли їм це не вдасться, подивимося, як зміняться їхні пріоритети. Що вони собі скажуть? Те, чого не можна було досягти за три роки, можна досягти за 13 років? Це теж абсолютно можливий розвиток подій. Або, мовляв, ми вже взяли те, що взяли, на цьому поки що зафіксуємося. Ось це і є логіка моменту", - зазначив він.

Росіяни захочуть перемовин лиш тоді, коли дійсно будуть знесилені, вважає Портников.

"Чому ми весь час дивуємося їхньому просуванню? Таке враження, ніби ми весь час думаємо, що вони готові зупинити війну, що вони хочуть перемовин, знесилені. Вони захочуть перемовин, коли дійсно будуть знесилені. Це можливий варіант. Знову-таки, не знаю, в якому році це відбудеться. Я вже кілька разів наводив умови для зупинки війни. Це дійсно можливо, якщо вони зупинилися, не можуть далі просуватися. Це коли їхні бомбардування української території не призводять до очікуваних ними результатів. Це коли вони втрачають величезну купу грошей, але не отримують нічого в результаті. Ось це три головні умови. Все інше, всі ці міжнародні форуми, засудження, заяви взагалі не мають жодного значення", - пояснив він.

За його словами, Україна може працювати з точки зору дипломатичного успіху.

"От ми провели Саміт миру, це важливий інструмент міжнародної підтримки України. Чи має він якесь відношення до закінчення війни? Ніякого. Зараз Китай може провести власний Саміт друзів миру, щоб вибити міжнародну підтримку від Володимира Зеленського, перенести її на свій бік, на бік Росії за великим рахунком. І тоді будуть рахувати, яка кількість країн збереться на той альтернативний саміт, де господарем вже буде не Володимир Зеленський, а умовний Сі Цзіньпін. І чи буде бажати Україна брати участь у такому дипломатичному форумі? Але це все одно не буде мати ніякого відношення до війни. Це буде просто гра на іншому полі. Це комп’ютерна гра, коли збираються люди в горах, у Швейцарії, чи в Китаї, і обговорюють серйозні проблеми, які не здатні вирішити. Тому що не дипломати, а генерали вирішують питання, коли йде війна. Саме солдати вирішують майбутнє своїх країн. А президенти можуть тільки або командувати цим солдатам продовжувати боротися, як це робиться зараз, або ухвалювати рішення про те, що війна закінчується. Ось тільки тоді, коли президент ухвалює таке рішення, ініціатива переходить до них від військових. Володимир Зеленський може їздити по світу, зустрічатися з президентами різних країн, вимагати допомоги, але все залежить не від нього, а від української армії. Там, де працює сила, політика і дипломатія безсилі", - резюмував він.