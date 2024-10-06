Буданова нагородили відзнакою за внесок воєнної розвідки в боротьбі з російськими загарбниками
Очільник головного управління розвідки МО України Кирило Буданов отримав від прем’єр-міністра Дениса Шмигаля відзнаку за внесок воєнної розвідки в боротьбі з російськими загарбниками
Про це повідомляє пресслужба ГУР.
Буданов подякував Шмигалю та українському уряду за визнання результатів роботи ГУР МОУ, а також за всебічну підтримку та зміцнення спецслужби.
"Ця символічна відзнака підкреслює роль і важливість роботи кожного розвідника й розвідниці, які щодня й щоночі працюють на різних ділянках боротьби з державою-агресором ― сміливо, нестандартно, невтомно та наполегливо", - зазначив очільник ГУР.
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