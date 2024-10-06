Буданова нагородили відзнакою за внесок воєнної розвідки в боротьбі з російськими загарбниками

Про це повідомляє пресслужба ГУР.



Буданов подякував Шмигалю та українському уряду за визнання результатів роботи ГУР МОУ, а також за всебічну підтримку та зміцнення спецслужби.



"Ця символічна відзнака підкреслює роль і важливість роботи кожного розвідника й розвідниці, які щодня й щоночі працюють на різних ділянках боротьби з державою-агресором ― сміливо, нестандартно, невтомно та наполегливо", - зазначив очільник ГУР.

4 жовтня у тимчасово окупованому Енергодарі вибухнув автомобіль, у якому був "начальник фізичної охорони" Запорізької атомної електростанції Андрій Короткий.

Фахівці Головного управління розвідки Міноборони України здійснили кібератаку на російський фінансовий сектор, зокрема, на "Альфа-банк", оператора "Ростелеком" і банк "Відкриття".

1 жовтня Головне управління розвідки МО та МЗС України повернули з Лівану 179 осіб, серед яких 134 українці, серед них 22 дитини.

У місті Коломна Московської області ліквідували керівника 924-го державного центру безпілотної авіації МО РФ полковника Олексія Коломєйцева.