Українська сторона прораховує всі ризики: Згурець про можливе оголошення широкомасштабної мобілізації у РФ

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ми намагаємося спрогнозувати чи буде широкомасштабна мобілізація на Росії і як вона вплине на лінію фронту. Це питання поки що залишається без відповіді, бо, якщо ми поглянемо на лінію зіткнення і на дії російської армії, наступ якої триває з жовтня минулого року по семи напрямках, то єдиний результат противника - захоплення Авдіївки та спроба розвинути наступ на захід від цього міста. Наша лінія оборони на захід від Авдіївки тримається, при чому на досить незручних рубежах. Але для ворога це не той результат, на який розраховувала російська сторона. Фактично по всіх семи напрямках, де окупанти накопичували сили та намагалися прорвати нашу оборону, особливих успіхів у загарбників не було", - прокоментував Сергій Згурець.

За його словами, левова частина експертів говорить, що Путін оголосить широкомасштабну мобілізацію. Інша частина експертів каже, що ворог буде діяти за схемою, коли мобілізація побудована на грошовій стимуляції люмпенізованих російських прошарків, і вдасться назбирати 30-45 тис. особового складу противника на місяць. І цього начебто достатньо, аби підтримувати інтенсивність бойових дій, яка триває зараз.

"Якщо б ворог оголосив мобілізацію, то формування нових сил та засобів щонайменше потребуватиме 3-4 місяців, тобто на початок осені можуть бути сформовані більш-менш боєздатні сили противника. У будь-якому разі нині цікавий момент оцінки та стратегії. Українська сторона у взаємодії з партнерами всі ризики прораховує. Згадаймо слова міністра оборони Великої Британії, який сказав, що треба сісти в оборону по певних ділянках і приділити більше уваги знищенню об'єктів у Чорному морі, у Криму. Я б цілком підтримав таку стратегію, якби Британія більше нас забезпечила крилатими ракетами. А щодо закликів переходу в оборону, то це вже оцінка, компетенція Генштабу ЗСУ та головкома", - зауважив директор ІКК Defense Express.

Згурець додав щодо питання мобілізації у РФ, то ми маємо покладатися на збільшення можливостей нашого оборонно-промислового комплексу.

"Якщо оголосять мобілізацію на Росії у 300-400 тис., то треба подивитися, якою технікою це буде забезпечено. І у нас буде певний час, аби зробити ставку на покращення лінії оборони, фортифікацій, збільшення кількості засобів ураження, тих же дронів. Нарешті зайнятися виробництвом мін до мінометів, бо міни ми можемо виробляти, але несильно поспішаємо з цим напрямком. Звісно, оцінити повні ризики, що пов'язані з готовністю Росії до чергового наступу, поки що достатньо складно. Цей процес має вираховуватися нашим військово-політичним керівництвом", - резюмував військовий експерт.