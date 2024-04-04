WSJ назвав імовірну причину аварії з дверима Boeing 737 MAX у США
Імовірною причиною аварії літака Boeing 737 MAX 9, у якого випали двері аварійного виходу під час польоту, названо затримки на заводі, у результаті яких працівники не могли дотримуватися графіку і, найімовірніше, правильного виробничого процесу
Про це пише The Wall Street Journal за результатами перегляду заводського виробничого журналу SAT та інтерв'ю зі співробітниками Boeing.
Зокрема, у журналах працівники концерну 50 разів продовжували розрахунковий час для завершення роботи на пошкоджених заклепках навколо рами дверної заглушки – ці затримки тривали від пів години до доби. Робота завершилася вранці 20 вересня 2023 року, після того, як напередодні надійшов запит на остаточну перевірку якості.
Підкреслюється, що збій у виробництві призвів до серйозних наслідків – заглушка дверей літака вилетіла під час польоту, через що вони випали, а тиск у салоні впав. Через це виник ризик того, що людей могло витягнути в повітря.
WSJ додає, що у Boeing були затримки з постачанням літаків замовникам – співробітники відставали з дедлайнами, відтак мусили пришвидшуватися, аби компанія досягала фінансових цілей.
Наголошується, що поспіх може бути однією з причин інцидентів із літаками Boeing.
Також журналісти з'ясували, що на завод Renton, де збудували Boeing 737 MAX 9, у якого відпали двері, надійшли фюзеляжі від авіакомпанії Spirit із дефектом у задній частині, при цьому Boeing про це знав. Аби усунути проблему, довелося перевірити та виправити неправильно просвердлені отвори для кріплень – це знову спричинило затримки.
Проте, аби не відставати від графіків, Boeing продовжував приймати від Spirit фюзеляжі з дефектами та використовувати їх у процесі збирання літаків, збиваючи виробництво з напрацьованої послідовності – це також могло збільшити ризик помилок.
Федеральне авіаційне управління США (FAA), реагуючи на цю інформацію, розкритикувало те, що концерн надає перевагу графікам виробництва, а не безпеці та якості.
Також зазначається, що на заводі намагалися усунути проблему з дверима в Boeing 737 MAX 9, але кінцевих записів щодо цього процесу не було в SAT.
Зрештою літак пройшов остаточну перевірку, 31 жовтня лайнер доставили для авіакомпанії Alaska Airlines, а через 11 днів він почав перевозити людей.
Проблеми з літаками Boeing 737 Max
Вперше Boeing 737 Max зазнав аварії в Індонезії в жовтні 2018 року. У березні 2019 року, такий же лайнер розбився в Ефіопії. Внаслідок цих двох авіакатастроф загинули 346 людей. Причиною стали вади в роботі системи маневрування (MCAS). Крім того, було встановлено, що авіакомпанії економили на навчанні пілотів роботі з MCAS через його дорожнечу. Одночасно було виявлено порушення в офіційній системі контролю за виробником літаків.
Інциденти спонукали авіакомпанії світу призупинити використання літаків Boeing 737 MAX, а компанію-виробника провести повну перевірку усіх його систем.
Після виявлення проблеми Boeing оновив програмне забезпечення літаків і розробив нову програму тренування пілотів. Ці зміни схвалили регулятори по всьому світу, в тому числі в США, Європі та Канаді. В результаті Boeing 737 MAX у 2020 році почали повертати на комерційні рейси після проведення необхідних змін і тестових польотів.
У квітні 2021 року у літаків Boeing 737 MAX, які авіакомпанії почали повертати до польотів після дворічного простою, виявилися нові потенційні проблеми з електрикою.
Більш ніж через півтора року, у грудні 2023 року, авіабудівна компанія Boeing звернулась до своїх клієнтів та повідомила про знайдену несправність у літаках 737 MAX. Повідомлення викликало падіння акцій компанії.
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