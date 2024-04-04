WSJ назвав імовірну причину аварії з дверима Boeing 737 MAX у США

Про це пише The Wall Street Journal за результатами перегляду заводського виробничого журналу SAT та інтерв'ю зі співробітниками Boeing.

Зокрема, у журналах працівники концерну 50 разів продовжували розрахунковий час для завершення роботи на пошкоджених заклепках навколо рами дверної заглушки – ці затримки тривали від пів години до доби. Робота завершилася вранці 20 вересня 2023 року, після того, як напередодні надійшов запит на остаточну перевірку якості.

Підкреслюється, що збій у виробництві призвів до серйозних наслідків – заглушка дверей літака вилетіла під час польоту, через що вони випали, а тиск у салоні впав. Через це виник ризик того, що людей могло витягнути в повітря.

WSJ додає, що у Boeing були затримки з постачанням літаків замовникам – співробітники відставали з дедлайнами, відтак мусили пришвидшуватися, аби компанія досягала фінансових цілей.

Наголошується, що поспіх може бути однією з причин інцидентів із літаками Boeing.

Також журналісти з'ясували, що на завод Renton, де збудували Boeing 737 MAX 9, у якого відпали двері, надійшли фюзеляжі від авіакомпанії Spirit із дефектом у задній частині, при цьому Boeing про це знав. Аби усунути проблему, довелося перевірити та виправити неправильно просвердлені отвори для кріплень – це знову спричинило затримки.

Проте, аби не відставати від графіків, Boeing продовжував приймати від Spirit фюзеляжі з дефектами та використовувати їх у процесі збирання літаків, збиваючи виробництво з напрацьованої послідовності – це також могло збільшити ризик помилок.

Федеральне авіаційне управління США (FAA), реагуючи на цю інформацію, розкритикувало те, що концерн надає перевагу графікам виробництва, а не безпеці та якості.

Також зазначається, що на заводі намагалися усунути проблему з дверима в Boeing 737 MAX 9, але кінцевих записів щодо цього процесу не було в SAT.

Зрештою літак пройшов остаточну перевірку, 31 жовтня лайнер доставили для авіакомпанії Alaska Airlines, а через 11 днів він почав перевозити людей.

Проблеми з літаками Boeing 737 Max

Вперше Boeing 737 Max зазнав аварії в Індонезії в жовтні 2018 року. У березні 2019 року, такий же лайнер розбився в Ефіопії. Внаслідок цих двох авіакатастроф загинули 346 людей. Причиною стали вади в роботі системи маневрування (MCAS). Крім того, було встановлено, що авіакомпанії економили на навчанні пілотів роботі з MCAS через його дорожнечу. Одночасно було виявлено порушення в офіційній системі контролю за виробником літаків.

Інциденти спонукали авіакомпанії світу призупинити використання літаків Boeing 737 MAX, а компанію-виробника провести повну перевірку усіх його систем.

Після виявлення проблеми Boeing оновив програмне забезпечення літаків і розробив нову програму тренування пілотів. Ці зміни схвалили регулятори по всьому світу, в тому числі в США, Європі та Канаді. В результаті Boeing 737 MAX у 2020 році почали повертати на комерційні рейси після проведення необхідних змін і тестових польотів.

У квітні 2021 року у літаків Boeing 737 MAX, які авіакомпанії почали повертати до польотів після дворічного простою, виявилися нові потенційні проблеми з електрикою.

Більш ніж через півтора року, у грудні 2023 року, авіабудівна компанія Boeing звернулась до своїх клієнтів та повідомила про знайдену несправність у літаках 737 MAX. Повідомлення викликало падіння акцій компанії.