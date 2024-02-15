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Кілька хитрощів про те, як відмити суперклей зі шкіри

15 лютого, 2024 четвер
16:00
корисні поради клей

Суперклей дуже міцний. Його досить складно видалити зі шкіри. Це можливо за допомогою різної побутової хімії, засобів для зняття лаку і вазеліну. Якщо суперклей потрапив на чутливі ділянки шкіри (губи чи повіки), не намагайтеся видалити його самостійно, а краще зверніться до лікаря

Засіб для зняття лаку

Виберіть потрібний засіб для зняття лаку з нігтів. Ацетон, що входить до складу засобу для зняття лаку, дозволить розм'якшити суперклей, після чого видалити його буде набагато легше. Щоб цей метод спрацював, використовуйте рідину для зняття лаку, що містить ацетон.

Засіб на основі ацетону можна безпечно застосовувати на невеликих ділянках шкіри. Нанесіть засіб на проблемну ділянку ватною паличкою або паперовим рушником. Засіб для видалення лаку здатний роз'їсти лак на столах та поверхнях інших меблів. Якщо ви сидите за столом, накрийте робоче місце. Звичайно, краще, якщо процедуру видалення клею ви проводитимете над раковиною. Не використовуйте цей спосіб на ділянках із чутливою шкірою, таких як повіки та губи.

Зіскребіть суперклей, коли він розм'якне. Через кілька хвилин суперклей повинен збліднути і почати відшаровуватися від шкіри. Тепер можете обережно відшкребти клей із ураженої ділянки. 

Якщо клей ніяк не хоче зводитись, візьміть пилку для нігтів і зітріть клей зі шкіри. Не перестарайтеся, щоб випадково не здерти саму шкіру. Зупиніться, якщо відчуєте біль.

Побутова хімія для кухні та ванної

Змочіть шкіру у теплій мильній воді. Декілька хвилин у теплій мильній воді можуть зрештою вивести супер клей зі шкіри. Використовуйте воду з-під крана та звичайне мило. Занурте проблемну ділянку шкіри в раковину з теплою мильною водою. Спробуйте зняти клей зі шкіри після замочування.

Якщо не допомогло, можливо повторне замочування завершить справу. На те, щоб видалити суперклей милом та водою, може знадобитися не одна спроба.

Використовуйте вазелін

Увітріть вазелін у шкіру, щоб видалити суперклей. Крім того, він допоможе запобігти пошкодженню шкіри внаслідок впливу на неї суперклею. Якщо у вас вдома не завалялось тюбика вазеліну, ви легко знайдете його у більшості аптек. Деякі бальзами для губ також містять вазелін. Якщо у вас є бальзам для губ, перевірте, чи не вказаний вазелін, як один з інгредієнтів.

Втирайте вазелін в уражену ділянку протягом кількох хвилин. Суперклей має почати сходити. Продовжуйте масажувати ділянку шкіри, поки не зітрете з нього залишки суперклею. Коли закінчите, помийте руки з милом, щоб видалити залишки клею і вазеліну.

Використовуйте олію

Вмочіть шматочок тканини або паперового рушника в олію. Потім цією ж тканиною почніть втирати олію в проблемну ділянку шкіри. Через кілька хвилин суперклей повинен почати відшаровуватися від вашої шкіри.

Якщо у вас немає соняшникової олії, можете замінити її мигдальною або дитячою олією.

Використовуйте WD-40

WD-40 – це універсальний технічний аерозоль, добре знайомий автомобілістам. Якщо він є, скористайтеся ним, щоб видалити суперклей. Розпорошіть його на паперовий рушник, потім прикладіть до шкіри на кілька хвилин. Потім приберіть рушник і подивіться, чи тепер ви можете відшкребти клей.

Очищувальний засіб на силіконовій основі

Використовуйте крем для рук. Увітріть у шкіру крем для рук. Для цього можете скористатися кремом будь-якої марки. Продовжуйте терти, доки суперклей не почне злазити зі шкіри.

Подібно до вазеліну, крем для рук теж зволожує шкіру. Це допомагає запобігти можливим наслідкам впливу на шкіру суперклею. Якщо у вас суха шкіра, то цей спосіб саме для вас.

Попередження

Суперклей небезпечний, намагайтеся, щоб він не потрапляв на чутливі ділянки шкіри. Якщо суперклей потрапив вам на повіки чи губи, не намагайтеся видалити його самостійно. Натомість варто звернутись до лікаря.

Користуючись суперклеєм, вдягайте рукавички!


 
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