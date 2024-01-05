Заступниці "міністра" окупованого Криму загрожує 15 років за держзраду
Прокуратура Автономної Республіки Крим (АРК) повідомила про підозру так званій першій заступниці міністра праці та соціального захисту тимчасово окупованого Криму
Про це повідомила прокуратура АРК та м. Севастополя.
Як розповіли у пресслужбі прокуратури, після окупації півострова у 2014 році жінка зрадила присязі на вірність українському народу та перейшла на службу до ворога. Її дії кваліфіковано як державна зрада (ч. 1 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років.
До окупації півострова підозрювана обіймала посаду начальниці управління Пенсійного фонду України в Київському районі міста Сімферополь. Однак у 2014 році вона почала будувати кар’єру в окупаційних органах влади.
На своїх посадах, починаючи з 2014 року, підозрювана свідомо брала участь в утворенні та функціонуванні окупаційної влади РФ на території півострова. Таким чином сприяла проведенню підривної діяльності проти України на шкоду її суверенітетові та територіальній цілісності.
- Нагадаємо, раніше прокуратура АРК повідомила про підозру окупаційній заступниці голови "держкомітету молодіжної політики Республіки Крим". Дії підозрюваної кваліфіковано як колабораційна діяльність (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.
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