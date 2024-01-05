Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кримінал Заступниці "міністра" окупованого Криму загрожує 15 років за держзраду

Заступниці "міністра" окупованого Криму загрожує 15 років за держзраду

5 січня, 2024 п'ятниця
15:05
Кримінал

Прокуратура Автономної Республіки Крим (АРК) повідомила про підозру так званій першій заступниці міністра праці та соціального захисту тимчасово окупованого Криму

Про це повідомила прокуратура АРК та м. Севастополя.

Як розповіли у пресслужбі прокуратури, після окупації півострова у 2014 році жінка зрадила присязі на вірність українському народу та перейшла на службу до ворога. Її дії кваліфіковано як державна зрада (ч. 1 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років.

До окупації півострова підозрювана обіймала посаду начальниці управління Пенсійного фонду України в Київському районі міста Сімферополь. Однак у 2014 році вона почала будувати кар’єру в окупаційних органах влади.

На своїх посадах, починаючи з 2014 року, підозрювана свідомо брала участь в утворенні та функціонуванні окупаційної влади РФ на території півострова. Таким чином сприяла проведенню підривної діяльності проти України на шкоду її суверенітетові та територіальній цілісності.

  • Нагадаємо, раніше прокуратура АРК повідомила про підозру окупаційній заступниці голови "держкомітету молодіжної політики Республіки Крим". Дії підозрюваної кваліфіковано як колабораційна діяльність (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.
Крим
Читайте також:
На фото: Номер "Кварталу 95" про дівчину зі Скадовська
5 січня, 2024 п'ятниця
Актори "Кварталу 95" Гатун та Великий, які жартували з мешканців Скадовська, потрапили до "Миротворця"
Китай та США
2 січня, 2024 вiвторок
"Успіх однієї країни – можливість для іншої": Китай заявив, що прагне розвивати міцні та стабільні відносини зі США
ЗСУ, мобілізація
4 січня, 2024 четвер
В Україні за ухилення від мобілізації відкрито 9 тис. кримінальних справ, 2600 із них уже в судах
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.26
    Купівля 38.26
    Продаж 39.08
  • EUR
    Купівля 41.82
    Продаж 42.99
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
5 січня
16:01
Ексклюзив
вогневі точки біля Євпаторії
Після ударів по Євпаторії стало зрозуміло, що система російської ППО - друшлаг, - Гуменюк
16:00
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Мистецтво на крові. Куди поділися мільярди Міноборони, які мали піти на форму та труси?
15:55
В Україні створили бойового робота, який може проводити розвідку, штурмувати або обороняти позиції
15:50
Еліна Світоліна
Світоліна вийшла до півфіналу першого в сезоні турніру WTA
15:48
Блінкен та Боррель відвідають Близький Схід на тлі розширення конфлікту у Газі
15:36
безробіття
Мінекономіки підготувало проєкт нового Трудового кодексу: які зміни чекають на українців
15:34
Євпаторія
Окупанти залишилися без РЛС: "Атеш" про наслідки удару по військовій частині РФ у Євпаторії
15:24
Ексклюзив
Авдіївка
Ситуація в Авдіївці: ворог намагається заходити із промзони у будинки, - офіцер Морозов
15:13
Оленівка
На сьогодні Україна повернула 23 поранених військових з Оленівки, - правозахисниця
14:59
Росія щодня продукує нові фейки
У Полтаві затримали "політексперта", який готував пропагандистські статті для російських ЗМІ
14:55
окупанти, орки
РФ планує створити у школах на ТОТ Луганщини "музеї" війни проти України, – Центр нацспротиву
14:23
окупанти, орки
Синєгубов розповів, чи можливий повторний наступ окупантів на Харків
14:13
Марʼяна Безугла
Комітет з питань нацбезпеки ВРУ ухвалив відкликати Безуглу з посади заступниці голови, - нардеп
14:06
OPINION
Володимир Поздняков
Як реформувати мобілізаційну систему
13:49
Спецоперація ГУР на Бєлгородщині: розвідники атакували російський взводний опорний пункт
13:44
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
13:34
Квартал 95
"Дискримінаційний гумор": Комісія з журналістської етики оприлюднила висновок щодо жарту "Кварталу 95" про мешканку Скадовська
13:07
"Є загроза повторення атак на критичну інфраструктуру": у Києві перевірять усі Пункти незламності
13:01
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
РФ спробує протестувати деякі зразки озброєння, яких ще не використовувала, - Згурець
13:00
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
"Чия ракета, треба розбиратись": у Повітряних силах наразі не можуть підтвердити використання РФ ракет від КНДР
13:00
Водохресний святвечір
Водохресний святвечір 2024: нова дата, як відзначати і що має бути на столі
12:58
на фото наслідки обстрілу Херсона
РФ обстріляла Херсон: поранено чотирьох людей, пошкоджено склад із гуманітаркою
12:41
В Україні засудили до 12 років тюрми двох російських військових, які знущалися з цивільних на ТОТ Запоріжжя
12:35
Лієв Шрайбер відвідав “Ноосферу”
На згадку залишив напис "Путін - придурок": амбасадор UNITED24 Лієв Шрайбер відвідав український криголам "Ноосфера"
12:23
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
Українська ППО в ніч на 5 січня знищила 21 із 29 "шахедів"
12:10
Ексклюзив
тренінг Водохреща, ДСНС
Як безпечно пірнати у воду на Водохреща: рятувальники провели тренінг у Києві
12:08
На фото: "Дизель шоу" висміюють кримчан
Підтримали анексію, голосували за "Единую Россию": у "Дизель шоу" поглузували з корінних кримчан, звинувативши їх у зраді
12:05
OPINION
Євстратій Зоря
Танці під гундяєвську свистульку
12:02
Огляд
світ, міжнародний огляд
Північна Корея постачає Росії балістичні ракети, а Україна завдає ударів по військових цілях в окупованому Криму. Акценти світових ЗМІ 5 січня
11:50
Ексклюзив
окупанти
Військовий експерт розповів, коли росіяни планують активізувати наступи під Куп'янськом і Лиманом
11:42
електроенергія, світло ЛЕП
Росіяни обстріляли ТЕС на сході й ТЕЦ на півдні: ситуація в енергосистемі станом на 5 січня
11:36
Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук
Україна у 2023 році знищила щонайменше шість кораблів і катерів ЧФ Росії, – ВМС
11:30
Оновлено
Південна та Північна Корея
Південна Корея почала військові навчання у відповідь на артобстріл КНДР
11:07
Ексклюзив
Карта. Луганщина_2612
Сили оборони завдали значних втрат ворогу на Куп'янському напрямку, - 14-та ОМБ
10:52
Оновлено
Маріупольський драмтеатр
Мер італійської Модени відреагував на заплановану виставку про "розквіт" Маріуполя в окупації
10:40
Оновлено
На фото: Номер "Кварталу 95" про дівчину зі Скадовська
Актори "Кварталу 95" Гатун та Великий, які жартували з мешканців Скадовська, потрапили до "Миротворця"
10:31
Оновлено
обстріл, ППО
РФ двічі з вечора запускала "шахеди": на Херсонщині є поранені, на Хмельниччині пролунали вибухи
10:16
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 5 січня: долар та євро подорожчали
10:15
СБУ затримала у Києві власника агрохолдингу, який постачав харчі для росіян на ТОТ Херсонщини
10:03
OPINION
Володимир Горбач
Хто наводить російські ракети на наші зброярні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV