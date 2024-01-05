Заступниці "міністра" окупованого Криму загрожує 15 років за держзраду

Про це повідомила прокуратура АРК та м. Севастополя.

Як розповіли у пресслужбі прокуратури, після окупації півострова у 2014 році жінка зрадила присязі на вірність українському народу та перейшла на службу до ворога. Її дії кваліфіковано як державна зрада (ч. 1 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років.

До окупації півострова підозрювана обіймала посаду начальниці управління Пенсійного фонду України в Київському районі міста Сімферополь. Однак у 2014 році вона почала будувати кар’єру в окупаційних органах влади.

На своїх посадах, починаючи з 2014 року, підозрювана свідомо брала участь в утворенні та функціонуванні окупаційної влади РФ на території півострова. Таким чином сприяла проведенню підривної діяльності проти України на шкоду її суверенітетові та територіальній цілісності.