Ні грошей, ні дерева: у Києві розікрали 5 млн грн на новорічну ялинку для Центрального вокзалу

Про це Київська міська прокуратура повідомляє у Telegram.

"Солом'янською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом розкрадання коштів АТ "Укрзалізниця" при укладанні договорів на встановлення та прикрашання новорічної ялинки в приміщенні Центрального залізничного вокзалу у м. Києві на загальну суму близько 5 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що відповідно до договорів новорічну ялинку мали встановити не пізніше 17 грудня 2021 року.

Під час огляду Центрального залізничного вокзалу 22 грудня ялинки не знайшли.

Зараз тривають слідчі дії та встановлюються обставини кримінального провадження, щоб притягнути винних до відповідальності.

