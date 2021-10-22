Нові антирекорди: за добу виявили майже 24 тис. нових випадків коронавірусу, померли 614 людей
За добу 21 жовтня в Україні зафіксовано 23 785 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 800, медпрацівників – 391)
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 5 141 особа;
- летальних випадків – 614;
- одужало – 8 530 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 725 385 осіб;
- одужало – 2 361 365 осіб;
- летальних випадків – 63 003;
- проведено ПЛР-тестувань – 13 854 545.
Зазначимо, що показники нових виявлених випадків за добу і добової смертності є рекордними за весь період пандемії.
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