Нові антирекорди: за добу виявили майже 24 тис. нових випадків коронавірусу, померли 614 людей

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 5 141 особа;

летальних випадків – 614;

одужало – 8 530 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 725 385 осіб;

одужало – 2 361 365 осіб;

летальних випадків – 63 003;

проведено ПЛР-тестувань – 13 854 545.

Зазначимо, що показники нових виявлених випадків за добу і добової смертності є рекордними за весь період пандемії.



