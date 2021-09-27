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"Обласні комісії можуть приймати рішення про призупинення": Кузін прокоментував перспективи обмеження руху транспорту через епідемію

27 вересня, 2021 понедiлок
13:43
Коронавірус спецперепусток для користування громадським транспортом

Головний санлікар України Ігор Кузін розповів, як працюватиме громадський транспорт в "жовтих" і "червоних" карантинних зонах

Про це він заявив у інтерв'ю РБК-Україна.

За словами Кузіна, у "жовтій" зоні обмежень не передбачено.

Для регіонів червоного рівня повноваження щодо  обмежень в громадському транспорті покладено на регіональні комісії ТЕБ та НС.

"Тобто по суті обласні комісії можуть приймати рішення про призупинення транспорту або обмеження його роботи на рівні області", - повідомив головний санітарний лікар.

Він пояснив, що повне скасування неможливе, тому що від цього залежить робота об'єктів критичної інфраструктури.

"Повне закриття транспорту в деяких областях відбувалося, однак абсолютно логічно запровадити натомість більш жорсткі епідемічні та профілактичні вимоги до автотранспортного засобу", - заявив Кузін.

Це контроль за масковим режимом, дезінфекція транспорту, провітрювання та відсутність скупчення як на зупинках, так і в самому транспорті.

 

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транспорт
МОЗ
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