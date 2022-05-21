Про це він розповів у інтерв'ю каналам телемарафону.

"Залежно від моменту, коли ми будемо зустрічатися. Мета змінюється. Як і гібридна війна, так і гібридний буде мир і гібридні зустрічі", - зауважив Володимир Зеленський.

Якби зустріч відбувалася зараз, то обговорювали б Маріуполь, за кілька місяців цього питання могло б не бути. Мета переговорів залежить від того, у якому стані перебуває Україна.

"Ми можемо передбачати, що ми будемо робити та який буде результат, але це подивитись у майбутнє, це точно не про реальність. Реальність у нас сьогодні й тут, тому вирішувати питання щодо обміну, деокупації і щодо миру, зупинення війни. Ось і вся адженда", - наголосив президент.

За його словами, мета була такою ж і на початку повномасштабної війни, але не настільки конкретна. Володимир Зеленський додав, що зараз влада України розуміє загрози й ризики, від неї залежить багато речей, але й багато речей залежить від Росії.

"Не говорячи з ними, ми повинні тоді констатувати просто на той результат, у якому знаходимось",- зазначив він.

Володимир Зеленський зауважив, що Україна хоче повернення територій і закінчити війну, але як і коли це буде, залежить від часу, коли буде розмова з Володимиром Путіним.

"Думаю, що розмова України й Росії точно буде, але не знаємо, у якому форматі: з посередниками, без посередників, у широкому колі, на рівні президентів, двостороння розмова", - розповів президент.

13 травня Зеленський заявив про готовність вести переговори з Путіним без жодних посередників, "На умовах діалогу, а не ультиматумів".

Заступник голови ОПУ Ігор Жовква заявив, що президент РФ не готовий до переговорів з президентом України і переконує деяких лідерів, що час для цього ще не настав.

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